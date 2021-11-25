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Поставки в Россию растительного мяса Beyond Meat прекращены из-за эмбарго

Новости
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Американский дистрибьютор Alianta Group с июля остановил поставки в Россию растительного мяса Beyond Meat из-за продуктового эмбарго и проблем с контейнерами. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Поставки в Россию растительного мяса Beyond Meat прекращены из-за эмбарго

Пауза связана с почти полным отсутствием контейнеров для замороженной продукции и судебными разбирательствами с Московской областной таможней по поводу классификации товара, пояснил директор по развитию дистрибьютора Alianta Group Александр Буйневич. 

Товар при ввозе регистрировался как «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества», но таможня настаивает, что продукция Beyond Meat должна проходить по кодам «прочие пищевые продукты», подпадая под продуктовое эмбарго, введенное в августе 2014 года.

Арбитражный суд Москвы уже признал действия таможни незаконными, но растительное мясо все еще отсутствует в торговых сетях «Азбука Вкуса», «Утконос», заведениях «Росинтер». В ближайшее время продажи будут возобновлены, пообещал Буйневич.

Нишу растительного мяса в России уже успела занять ГК «Эфко» с брендом Hi! Принципиальной разницы между американскими и российскими аналогами нет, заявил директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Отечественный рынок растительного мяса выглядит привлекательно для производителей. По оценкам Euromonitor International, продажи аналогов мяса в России в 2022 году вырастут на 18%, до 4 млрд рублей.

Отсутствие поставок мяса в Россию пока не сильно отразилось на выручке Beyond Meat. По итогам 9 месяцев 2021 года показатель вырос на 19,4%, до $364,02 млн.

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Фото на обложке: Unsplash

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