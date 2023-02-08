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Нейросеть нарисовала постеры по цитатам Фаины Раневской

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Онлайн-кинотеатр Kion показал постеры по знаменитым высказываниям советской актрисы Фаины Раневской, созданные нейросетью. Десять изображений по цитатам знаменитости сейчас выставляются в фойе Театра им. Моссовета. Актриса проработала в нем 25 лет.

Нейросеть нарисовала постеры по цитатам Фаины Раневской

Изображения создавались при помощи нейросети Midjourney, которая генерирует картинки по текстовым запросам. Авторы проекта взяли наиболее известные афоризмы актрисы.

Проект реализовали к выходу сериала «Раневская», который повествует о разных этапах жизни актрисы.

Фото на обложке: Peshkova / Shutterstock

Фото в тексте: Kion

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