Онлайн-кинотеатр Kion показал постеры по знаменитым высказываниям советской актрисы Фаины Раневской, созданные нейросетью. Десять изображений по цитатам знаменитости сейчас выставляются в фойе Театра им. Моссовета. Актриса проработала в нем 25 лет.

Нейросеть нарисовала постеры по цитатам Фаины Раневской