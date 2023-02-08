Нейросеть нарисовала постеры по цитатам Фаины Раневской

Онлайн-кинотеатр Kion показал постеры по знаменитым высказываниям советской актрисы Фаины Раневской, созданные нейросетью. Десять изображений по цитатам знаменитости сейчас выставляются в фойе Театра им. Моссовета. Актриса проработала в нем 25 лет.
Изображения создавались при помощи нейросети Midjourney, которая генерирует картинки по текстовым запросам. Авторы проекта взяли наиболее известные афоризмы актрисы.
Проект реализовали к выходу сериала «Раневская», который повествует о разных этапах жизни актрисы.
Фото на обложке: Peshkova /
Фото в тексте: Kion
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