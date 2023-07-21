Сервис для управления ресторанами Postilla привлек инвестиции от K-Holding при оценке в 100 млн рублей

Сервис для управления ресторанами Postilla привлек инвестиции от группы компаний K-Holding при оценке в 100 млн рублей. Деньги направят на развитие новых функций, в частности ИИ-генератора уникальных рецептов блюд.

Фудтех-стартап Postilla, разрабатывающий сервис для управления ресторанами, привлек первые внешние инвестиции. Инвестором проекта выступила группа компаний K-Holding, расскзаали RB.RU в Postilla. Сумму инвестиций в компании не раскрыли, но уточнили, что привлекли их при оценке в 100 млн рублей.

«Год мы шли до поиска модели и своего product market fit, вложив несколько десятков миллионов рублей. Получили полностью справедливую оценку и привлекли деньги cashin. За год ждем x3-x5, после выхода на мировые рынки и грядущие осенние анонсы», – отметил сооснователь Postilla Александр Долгов.

Postilla запустили в июле 2022 года Александр Долгов и Олег Лупиков. На данный момент к сервису подключены более 100 кафе и ресторанов, приложениями компании пользуются более 9 тыс.человек, сообщили в Postilla.

Компания планирует потратить привлеченные средства на разработку новых функций, в частности ИИ-генератора уникальных блюд. К концу 2023 года Postilla намерена выйти на рынки Таиланда и Индонезии.

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