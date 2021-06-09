Заказы из «Яндекс.Еды» можно будет оплатить по факту доставки

Заказы из «Яндекс.Еды» можно будет оплатить по факту получения. Софт для этого установят на телефоны курьеров. В «Яндексе» говорят, что постоплату предпочитают половина клиентов онлайн-сервисов.
Систему оплаты заказов по факту доставки тестируют в Воронеже. Курьеры приезжают на адрес со смартфоном, на котором установлен специальный софт. Клиент оплачивает заказ картой или устройством с бесконтактной оплатой, после чего получает кассовый чек на свою электронную почту.
В «Яндекс.Еде» отметили, что оплата безопасна. «У курьера, выполняющего доставки “Яндекс.Еды”, нет доступа к личной информации пользователей и данным их банковских карт. Самостоятельно изменить стоимость заказа он тоже не может», – пояснили в пресс-службе сервиса.
Постоплата заказов позже появится в Уфе, Самаре, Перми, Чебоксарах и других городах покрытия сервиса.
Люди охотнее совершают покупки на площадках, которые предлагают возможность постоплаты, а половина клиентов онлайн-магазинов предпочитают оплачивать заказ по факту доставки, говорят результаты исследования «Яндекса» и GfK Rus.
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