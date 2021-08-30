Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации упаковки производителями

Минэкономразвития выступило за перенос реформы по утилизации товаров и упаковки их производителями до 2024 года. В ведомстве ожидают, что перенос сроков позволит создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товары.
Минэкономразвития выступило за перенос реформы расширенной ответственности производителя (РОП), в рамках которой производители обязаны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить экосбор. Реализацию реформы предлагается перенести на два года — с 2022 на 2024 год.
Начало реформы РОП запланировано на 1 января 2022 года. Однако сроки реализации реформы РОП, ранее предложенные Минприроды, в Минэкономразвития называют нереализуемыми.
В связи с этим целесообразно предусмотреть поэтапный переходный период продолжительностью от двух лет с учетом пересмотра значительной части его положений и объективной оценки фактора исполнимости, полагают в министерстве.
Все замечания будут обсуждаться с Минприроды, «Российским экологическим оператором» и другими заинтересованными сторонами, сообщили РБК в Минэкономразвития. В Минприроды подтвердили готовность к обсуждению разногласий по этому законопроекту с другими ведомствами.
Заключение было подготовлено на основе анализа замечаний от участников рынка, а также властей Ярославской, Кировской и Томской областей. Отмечается, что при его составлении учитывалась позиция РСПП, «Опоры России», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», «Сибура», «Норильского никеля» и PepsiCo.
Кроме того, есть и юридические основания для переноса отсрочки реформы, потому что сроки обсуждения поправок по реализации реформы РОП затянулись.
Для того чтобы новые нормативы утилизации товаров и упаковки, вступили в силу 1 января 2022 года, они должны быть опубликованы минимум за три месяца до этого, то есть не позднее 30 сентября 2021 года. Но при этом документ еще не согласован в правительстве.
Реформа РОП предусматривает 100-процентную утилизации упаковки к 2022 году. На сегодня нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки варьируются от 10 до 45% от объема их производства.
Минприроды также предложило создать реестр товаров и продукции в упаковке и ввести запрет на продажу товаров, если сведений о них в этом реестре нет. Эта мера позволит контролировать уплаты экосбора компаниями.
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Фото на обложке: Rawpixel.com /
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