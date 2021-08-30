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Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации упаковки производителями

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минэкономразвития выступило за перенос реформы по утилизации товаров и упаковки их производителями до 2024 года. В ведомстве ожидают, что перенос сроков позволит создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товары.

Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации упаковки производителями

Минэкономразвития выступило за перенос реформы расширенной ответственности производителя (РОП), в рамках которой производители обязаны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить экосбор. Реализацию реформы предлагается перенести на два года — с 2022 на 2024 год. 

Начало реформы РОП запланировано на 1 января 2022 года. Однако сроки реализации реформы РОП, ранее предложенные Минприроды, в Минэкономразвития называют нереализуемыми.

В связи с этим целесообразно предусмотреть поэтапный переходный период продолжительностью от двух лет с учетом пересмотра значительной части его положений и объективной оценки фактора исполнимости, полагают в министерстве.

Все замечания будут обсуждаться с Минприроды, «Российским экологическим оператором» и другими заинтересованными сторонами, сообщили РБК в Минэкономразвития. В Минприроды подтвердили готовность к обсуждению разногласий по этому законопроекту с другими ведомствами.

Заключение было подготовлено на основе анализа замечаний от участников рынка, а также властей Ярославской, Кировской и Томской областей. Отмечается, что при его составлении учитывалась позиция РСПП, «Опоры России», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», «Сибура», «Норильского никеля» и PepsiCo.

Кроме того, есть и юридические основания для переноса отсрочки реформы, потому что сроки обсуждения поправок по реализации реформы РОП затянулись.

Для того чтобы новые нормативы утилизации товаров и упаковки, вступили в силу 1 января 2022 года, они должны быть опубликованы минимум за три месяца до этого, то есть не позднее 30 сентября 2021 года. Но при этом документ еще не согласован в правительстве.

Реформа РОП предусматривает 100-процентную утилизации упаковки к 2022 году. На сегодня нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки варьируются от 10 до 45% от объема их производства.

Минприроды также предложило создать реестр товаров и продукции в упаковке и ввести запрет на продажу товаров, если сведений о них в этом реестре нет. Эта мера позволит контролировать уплаты экосбора компаниями.

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Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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