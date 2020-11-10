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Логистический оператор Alibaba начнёт доставлять посылки с AliExpress стоимостью до $5 бесплатно

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Китайская компания Cainiao (входит в Alibaba Group) вводит по России бесплатную доставку заказов от международных продавцов AliExpress с ценой от $0,1 до $5. Новшество стартует с распродажи 11 ноября, рассказали Rusbase в пресс-службе Cainiao.

Логистический оператор Alibaba начнёт доставлять посылки с AliExpress стоимостью до $5 бесплатно

Ранее подобные товары продавцы AliExpress доставляли покупателями за отдельную плату. Между тем, некрупные посылки составляют около половины грузопотока «Цайняо» по всему миру, отметили представители логистического оператора.

Пару лет назад на AliExpress был запущен канал «Лоукостер». Несколько заказов покупателя стали объединять в одну посылку. По данным компании, это снизило сроки доставки до 14 дней. За первую половину 2020 года количество посылок для российских покупателей выросло на 60%.

«К распродаже 11 ноября компания удвоила количество авиарейсов в Россию. Теперь благодаря новым маршрутам, международные продавцы смогут предложить покупателям бесплатную доставку», – пояснил гендиректор Cainiao в России Вячеслав Савин.

Получить небольшие посылки в нашей стране можно в сети постаматов Cainiao и партнёрских точках выдачи, их около 16 тысяч. Для российских бизнесменов китайский логистический оператор запустил ряд сервисов для снижения стоимости доставки. Например, можно получить субсидии на логистику.

Также компания открыла 8 партнёрских складов в регионах России для ускорения сортировки посылок. В течение года Cainiao обещает инвестировать в поддержку российских продавцов и развитие ИТ-инфраструктуры более 1 млрд рублей.

Фото: max.ku / Shutterstock

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