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Потанин поспорил с Тиньковым о цене его доли в «Тинькофф»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Интеррос» Владимира Потанина приобрел 35% TCS Group (банк «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другие активы) у Олега Тинькова за «сотни миллионов долларов», сообщил миллиардер. 

Основатель «Тинькофф Банка» же заявлял, что расстался с активом «за копейки», оценив сумму в 3% от реальной стоимости. Потанин с оценкой не согласился, посчитав это для себя «большими деньгами».

Потанин поспорил с Тиньковым о цене его доли в «Тинькофф»

«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — сообщил Потанин в интервью «Интерфаксу». 

Глава «Интерроса» также отметил, что инициатива с покупкой доли в TCS Group исходила со стороны продавца: «Не мы первые выходили с такого рода предложениями».

Потанин также отметил, что вообще не разговаривал о цене с основателем банка.

«Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка. Основатель обсуждал со мной скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы. Мне показалось, что для него важнее было, чтобы банк попал в хорошие руки. Он оценивал это по своим критериям, и диалог был в основном об этом», — сообщил Потанин.

  • Олег Тиньков продал долю в TCS Group 28 апреля. «Интеррос» приобрела оформленную на семейный траст долю, сумма сделки не была названа.
  • Позднее Тиньков заявил, что решение о сделке стало вынужденной мерой. Предприниматель рассказал, что его «заставили» продать свою долю «за копейки» после публичных высказываний о спецоперации на Украине.
  • Тиньков опубликовал пост с критикой военной операции на Украине 20 апреля, а уже 22 апреля «Тинькофф» анонсировал ребрендинг в 2022 году, объяснив решение тем, что организация «давно переросла» первоначальный смысл именного бренда. 
Фото на обложке: nedit

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