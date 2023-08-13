Минсельхоз: стоимость картофеля в России за год снизилась почти на четверть

На 9 августа 2023 цены производителей на картофель снизились почти на четверть в сравнении с той же датой прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.
Как передает ТАСС, стоимость картофеля за год упала на 23,5%. Цены на сливочное и подсолнечное масло упали на 1,8% и 13,8% соответственно.
В пресс-службе ведомства также добавили, что соль с 2022 года подорожала на 3,5%, хотя с начала 2023-го цена на нее снизилась на 0,2%.
При этом ранее издание РИА на основе данных Росстата сообщило, что средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в июле составила 254,54 рубля, что стало максимум с июня прошлого года.
В Минсельхозе подчеркнули, что наблюдается «традиционный сезонный рост» стоимости мяса, характерный для летнего периода.
«Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции», — отметили в министерстве.
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