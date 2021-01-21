Потери малого и среднего бизнеса в пандемию оценили в триллионы рублей

Потери предприятий малого и среднего бизнеса за прошлый год составили 2,8 трлн рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

Больше всего пострадал оборот оптовой торговли (упал с 6,7 до 5 трлн рублей). Выручка малых предприятий в сфере туризма упала на 70%, сильно досталось отрасли общественного питания, гостиничной деятельности и операций с недвижимостью, говорится в исследовании.

Пик падения оборота МСП пришелся на третий квартал 2020 года, когда были сняты ограничительные меры. С апреля по ноябрь 2020 года бизнес получил около 290 млрд рублей в виде поддержки от государства. Причем, после прекращения такой поддержки, выросло число оформляемых предприятиями кредитов, больше всего их было выдано в августе.

За первые десять месяцев прошлого года число представителей бизнеса, получивших кредиты, выросло на 80% (год к году). В среднем МСП занимал по 3,98 млн рублей (в 2019 году средний размер ссуды был 7,29 млн рублей). Задолженность по кредитам за этот период выросла на 17% до 5,54 трлн рублей.

Эксперты НРА рассчитали, что по стрессовому сценарию в наступившем году оборот предприятий может сократиться еще на 1 трлн, по базовому — подрасти на 1,3 трлн рублей. Какой из них будет реализован, зависит от дальнейшего развития ситуации с пандемией.

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