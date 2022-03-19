Россия потеряла $861 млн из-за блокировки сайтов и соцсетей

Новый отчет независимой исследовательской фирмы Top10VPN.com показал, что Россия c января 2022 года потеряла примерно $861 млн из-за блокировки сайтов и соцсетей.

В рейтинге стран, теряющих внушительные суммы из-за принудительного отключения интернет-порталов, за лидирующей в 2022 году Россией следует Казахстан. По подсчетам западных аналитиков, он в этом году упустил $429,5 млн.

Помимо принудительного отключения сайтов исследователи также учитывают потери из-за технических сбоев.

Аналитика основана на отчетах компаний, фиксирующих такие сбои в реальном времени: Netblocks, IODA, SFLC, Internet Shutdown Tracker и др.

Экономическая стоимость каждого отключения рассчитывается по методу Брукингского института, который учитывает потерю производительности сайтов и порталов, снижение экономической активности отключенных пользователей, отток рекламных инвестиций, уменьшение доверия клиентов и др.

Учитываются также и другие альтернативные издержки: как непосредственно для цифрового сектора, так и для секторов, напрямую зависящих от цифровых технологий.

На фоне специальной операции на территории Украины российские власти заблокировали доступ к некоторым соцсетям (Instagram, Facebook и Twitter) и новостным сайтам («Голос Америки», BBC, Bloomberg, CNN, Deutsche Welle и др). Стоимость этих отключений составила большую часть приведенной исследователями суммы.

Аналитики подчеркивают, что в 2021 году Россия потеряла менее миллиона долларов из-за целенаправленных блокировок и временных сбоев. В этом сравнении стремящийся к миллиарду долларов ущерб выглядит особенно печально.

В 2021 году лидером по потерям из-за отключения порталов стала Мьянма с ущербом в $2,8 млрд за весь год. Следовательно, Россия проделала уже треть пути, чтобы побить этот рекорд. И это только с начала года.

Исследователи отмечают, что на фоне отключений сайтов и соцсетей в РФ растет популярность сервисов VPN, позволяющих обходить блокировки. RB.ru ранее уже подробно писал о возможностях виртуальных частных сетей.

Технический юрисконсульт некоммерческой организации Access Now Наталья Крапива в комментарии Business Insider также подчеркивает, что добровольный уход технологических компаний и платформ из России блокирует доступ пользователей сети ко всему многообразию информации.

Фото на обложке: Randall Bruder / Unsplash