Инвестплатформа «Поток» начала работать с юрлицами и клиентами любых банков

Площадка для инвестиций в малый бизнес «Поток» объявила о перезапуске. Теперь инвесторами могут стать не только физлица, но и юрлица и ИП. Об этом Rusbase рассказали в компании.

«Поток» теперь позволяет осуществлять инвестиции со счета в любом банке. Раньше сервис работал только с «Альфа-банком», которому принадлежит на 60%.

Еще одно обновление — переход на использование номинального счета, как того требует 259-ФЗ о деятельности инвестиционных платформ, который вступил в силу с 1 января 2020 года.

Номинальный счет позволит «Потоку» дополнительно защитить вложения инвесторов от нецелевого расходования или ареста, так как денежные средства самой платформы будут отделены от средств инвесторов, пояснили в компании.

Кроме того, «Поток» повысил диверсификацию портфеля инвестора: теперь средства автоматически распределяются как минимум в 25 компаний-заемщиков. В будущем «Поток» планирует довести число компаний в портфеле инвестора как минимум до 100.

Пример автораспределения инвестиций

«Поток» был основан в 2015 году. Площадку запустил «Альфа-банк». До 2019 года банк был единственным владельцем сервиса, однако потом продал 40% ООО «Поток Диджитал» компании «Бит Консультант», которой владеют основатель фонда FinTech Capital Юрий Попов и партнер FinTech Capital Антон Еременко.

По итогам 2018 года чистый убыток «Потока» составил 42,7 млн рублей, выручка 96,7 млн рублей.

По собственным данным, за все время существования «Потока» инвесторы выдали более 10 тысяч займов малому и среднему бизнесу на сумму более 8 млрд рублей. Средняя годовая доходность инвесторов сейчас составляет 17% (до выплаты налогов, с учетом потерь по дефолтам).