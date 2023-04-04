«Авито работа» рассчитала, какую зарплату герои «Гарри Поттера» получали бы в России

«Авито Работа» рассчитала зарплаты в рублях персонажей серии романов о волшебнике-подростке Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг.
Так, директор Школы Чародейства и Волшебства Альбус Дамблдор имел бы зарплату в 200 тыс. рублей. А преподаватель трансфигурации и глава Гриффиндора Минерва МакГонагалл зарабатывала бы 104 тыс. рублей в месяц.
Зарплаты персонажей романа «Гарри Поттер»:
- Мракоборец Аластор Грюм — 416 галлеонов или 200 тыс. рублей
- Профессор Минерва МакГонагалл — 216 галлеонов или 104 тыс. рублей
- Тренер национальной сборной по квиддичу Роланда Трюк — 31 250 галлеонов или 15 млн рублей
- Журналист «Ежедневный пророка» Рита Скитер — 114 галлеонов или 55 тыс. рублей
- Сотрудник министерства магии Руфус Скримжер — 262 галлеона или 126 тыс. рублей
- Директор Хогвартса Альбус Дамблдор — 416 галлеонов или 200 тыс. рублей
- Лесничий Рубиус Хагрид — 41 галлеон или 20 тыс. рублей
- Завхоз Аргус Филч — 72 галлеона или 35 тыс. рублей
- Зельевар профессор Северус Снегг — 83 галлеона или 40 тыс. рублей
- Продавец волшебных палочек Гаррик Олливандер — 62 галлеона или 30 тыс. рублей.
В расчетах аналитики компании исходили из сведениях о деятельности персонажей и сравнивали со средней зарплатой на схожий должностях в России.
«Например, при подсчете средней зарплаты мракоборца учитывается средний доход сотрудника спецназа в России, а тренера по квиддичу (национальной сборной школы магии) — зарплата тренера российской сборной по футболу», — рассказали о методике в «Авито Работе».
Также эксперты расситали курс валюты вселенной на основе интервью автора, в котором Роулинг пояснила, что единица галлеона равна пяти английским фунтам. В пересчете на рубли: 1 фунт — 98 рублей, следовательно, 1 галлеон равен 480 рублям.
Ранее Bloomberg сообщил, что американская Warner Bros. Discovery собирается снять сериал о Гарри Поттере. По данным агентства, сейчас идут переговоры с Роулинг.
Фото на обложке: Mia2you /
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