«Авито работа» рассчитала, какую зарплату герои «Гарри Поттера» получали бы в России

«Авито Работа» рассчитала зарплаты в рублях персонажей серии романов о волшебнике-подростке Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг.

Так, директор Школы Чародейства и Волшебства Альбус Дамблдор имел бы зарплату в 200 тыс. рублей. А преподаватель трансфигурации и глава Гриффиндора Минерва МакГонагалл зарабатывала бы 104 тыс. рублей в месяц.

Зарплаты персонажей романа «Гарри Поттер»:

Мракоборец Аластор Грюм — 416 галлеонов или 200 тыс. рублей

Профессор Минерва МакГонагалл — 216 галлеонов или 104 тыс. рублей

Тренер национальной сборной по квиддичу Роланда Трюк — 31 250 галлеонов или 15 млн рублей

Журналист «Ежедневный пророка» Рита Скитер — 114 галлеонов или 55 тыс. рублей

Сотрудник министерства магии Руфус Скримжер — 262 галлеона или 126 тыс. рублей

Директор Хогвартса Альбус Дамблдор — 416 галлеонов или 200 тыс. рублей

Лесничий Рубиус Хагрид — 41 галлеон или 20 тыс. рублей

Завхоз Аргус Филч — 72 галлеона или 35 тыс. рублей

Зельевар профессор Северус Снегг — 83 галлеона или 40 тыс. рублей

Продавец волшебных палочек Гаррик Олливандер — 62 галлеона или 30 тыс. рублей.

В расчетах аналитики компании исходили из сведениях о деятельности персонажей и сравнивали со средней зарплатой на схожий должностях в России.

«Например, при подсчете средней зарплаты мракоборца учитывается средний доход сотрудника спецназа в России, а тренера по квиддичу (национальной сборной школы магии) — зарплата тренера российской сборной по футболу», — рассказали о методике в «Авито Работе».

Также эксперты расситали курс валюты вселенной на основе интервью автора, в котором Роулинг пояснила, что единица галлеона равна пяти английским фунтам. В пересчете на рубли: 1 фунт — 98 рублей, следовательно, 1 галлеон равен 480 рублям.

Ранее Bloomberg сообщил, что американская Warner Bros. Discovery собирается снять сериал о Гарри Поттере. По данным агентства, сейчас идут переговоры с Роулинг.

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