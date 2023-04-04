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«Авито работа» рассчитала, какую зарплату герои «Гарри Поттера» получали бы в России

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Авито Работа» рассчитала зарплаты в рублях персонажей серии романов о волшебнике-подростке Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг.

«Авито работа» рассчитала, какую зарплату герои «Гарри Поттера» получали бы в России

Так, директор Школы Чародейства и Волшебства Альбус Дамблдор имел бы зарплату в 200 тыс. рублей. А преподаватель трансфигурации и глава Гриффиндора Минерва МакГонагалл зарабатывала бы 104 тыс. рублей в месяц.

Зарплаты персонажей романа «Гарри Поттер»:

  • Мракоборец Аластор Грюм — 416 галлеонов или 200 тыс. рублей
  • Профессор Минерва МакГонагалл — 216 галлеонов или 104 тыс. рублей
  • Тренер национальной сборной по квиддичу Роланда Трюк — 31 250 галлеонов или 15 млн рублей
  • Журналист «Ежедневный пророка» Рита Скитер — 114 галлеонов или 55 тыс. рублей
  • Сотрудник министерства магии Руфус Скримжер — 262 галлеона или 126 тыс. рублей
  • Директор Хогвартса Альбус Дамблдор — 416 галлеонов или 200 тыс. рублей
  • Лесничий Рубиус Хагрид — 41 галлеон или 20 тыс. рублей
  • Завхоз Аргус Филч — 72 галлеона или 35 тыс. рублей
  • Зельевар профессор Северус Снегг — 83 галлеона или 40 тыс. рублей
  • Продавец волшебных палочек Гаррик Олливандер — 62 галлеона или 30 тыс. рублей.

В расчетах аналитики компании исходили из сведениях о деятельности персонажей и сравнивали со средней зарплатой на схожий должностях в России.

«Например, при подсчете средней зарплаты мракоборца учитывается средний доход сотрудника спецназа в России, а тренера по квиддичу (национальной сборной школы магии) — зарплата тренера российской сборной по футболу», — рассказали о методике в «Авито Работе».

Также эксперты расситали курс валюты вселенной на основе интервью автора, в котором Роулинг пояснила, что единица галлеона равна пяти английским фунтам. В пересчете на рубли: 1 фунт — 98 рублей, следовательно, 1 галлеон равен 480 рублям.

Ранее Bloomberg сообщил, что американская Warner Bros. Discovery собирается снять сериал о Гарри Поттере. По данным агентства, сейчас идут переговоры с Роулинг.

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Фото на обложке: Mia2you / Shutterstock

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