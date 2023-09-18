Фудтех-стартап «Повар на связи» привлек инвестиции от основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников стал инвестором фудтех-стартапа «Повар на связи». Об этом RB.RU сообщил основатель проекта «Повар на связи» Владислав Джурович. Также о сделке рассказал сам Овчинников в своем Telegram-канале, это стало его второй личной инвестицией.

Джурович не раскрыл сумму инвестиций, однако уточнил, что доля Овчинникова в компании составила менее 10%. Предприниматель также сообщил, что ранее привлек в проект трех частных инвесторов по оценке компании в 100 млн рублей.

«Я инвестировал в "Повар на связи" — фудтех-сервис для заказа и доставки блюд у домашних кондитеров и поваров. Создатель платформы — Владислав Джурович <…> прирожденный предприниматель, начал свой первый бизнес в 18 лет и с нуля построил сеть бургерных Tesla Burger <…>. Буду по мере своих возможностей помогать стартапу как инвестор и ментор», — сообщил Овчинников.

«Повар на связи» позиционирует себя как food-маркетплейс для заказа блюд «от частных поваров, авторских десертов от кондитеров и натуральных продуктов от фермеров».

«Привлеченные средства направим на различные доработки сервиса. Мы сейчас расширяем команду разработчиков и последующие инвестиции в рамках текущего раунда направим на то, чтобы обеспечить скорость разработки, маркетинг и выход в другие регионы», — сообщил Джурович.

На фото: Владислав Джурович и Федор Овчинников. Фото из соцсетей Джуровича

Юрлицо «Повара на связи» появилось в 2013 году, одноименное ООО зарегистрировано в Тюмени. При этом сам маркетплейс был запущен два года назад на собственные деньги Джуровича.

По данным системы «Контур.Фокус» на январь 2023 года, 97% в компании принадлежит основателю Владиславу Джуровичу, 2% — у совладельца «Сибирской горнодобывающей компании» Владимира Рылькова, 1% — у индивидуального предпринимателя из Барнаула Антона Верченко.

Федор Овчинников совершил свою первую инвестицию в апреле 2022 года — до этого он только привлекал финансирование для своей компании. Овчинников вложился в сервис доставки YallaMarket, который в 2021 году основали россияне в Дубае.

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