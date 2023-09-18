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Фудтех-стартап «Повар на связи» привлек инвестиции от основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников стал инвестором фудтех-стартапа «Повар на связи». Об этом RB.RU сообщил основатель проекта «Повар на связи» Владислав Джурович. Также о сделке рассказал сам Овчинников в своем Telegram-канале, это стало его второй личной инвестицией.

Фудтех-стартап «Повар на связи» привлек инвестиции от основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова

Джурович не раскрыл сумму инвестиций, однако уточнил, что доля Овчинникова в компании составила менее 10%. Предприниматель также сообщил, что ранее привлек в проект трех частных инвесторов по оценке компании в 100 млн рублей. 

«Я инвестировал в "Повар на связи" — фудтех-сервис для заказа и доставки блюд у домашних кондитеров и поваров. Создатель платформы — Владислав Джурович <…> прирожденный предприниматель, начал свой первый бизнес в 18 лет и с нуля построил сеть бургерных Tesla Burger <…>. Буду по мере своих возможностей помогать стартапу как инвестор и ментор», — сообщил Овчинников.

«Повар на связи» позиционирует себя как food-маркетплейс для заказа блюд «от частных поваров, авторских десертов от кондитеров и натуральных продуктов от фермеров».

«Привлеченные средства направим на различные доработки сервиса. Мы сейчас расширяем команду разработчиков и последующие инвестиции в рамках текущего раунда направим на то, чтобы обеспечить скорость разработки, маркетинг и выход в другие регионы», — сообщил Джурович.

На фото: Владислав Джурович и Федор Овчинников. Фото из соцсетей Джуровича

Юрлицо «Повара на связи» появилось в 2013 году, одноименное ООО зарегистрировано в Тюмени. При этом сам маркетплейс был запущен два года назад на собственные деньги Джуровича.

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По данным системы «Контур.Фокус» на январь 2023 года, 97% в компании принадлежит основателю Владиславу Джуровичу, 2% — у совладельца «Сибирской горнодобывающей компании» Владимира Рылькова, 1% — у индивидуального предпринимателя из Барнаула Антона Верченко.  

  • Федор Овчинников совершил свою первую инвестицию в апреле 2022 года — до этого он только привлекал финансирование для своей компании. Овчинников вложился в сервис доставки YallaMarket, который в 2021 году основали россияне в Дубае.

Фото на обложке: Unsplash

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