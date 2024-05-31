Почти 80% российских компаний повысили зарплаты за последний год

За последний год почти 80% компаний повысили зарплаты. Больше всего зарплатные предложения увеличились для айтишников, строителей, кадровиков, маркетологов и сотрудников банков. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Каждый десятый руководитель в последний раз поднимал зарплату год или два назад, а 4% HR-менеджеров признались, что не повышали оплату труда более двух лет.

Малый бизнес чаще других в последние полгода понимал зарплаты. Чаще всего ее индексировали в ИТ-организациях и логистических компаниях, торговых предприятиях.

При этом работодатели в Москве и Санкт-Петербурге реже повышали зарплату, чем в целом по стране — 52% и 51% против 57%.

Аналитики SuperJob провели опрос в мае в 198 населенных пунктах страны среди 1 тыс. сотрудников кадровых служб и организаций, ответственных за подбор персонала.

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