Повышение и новые задачи: что россияне ждут от своей работы в 2022 году

Если верить результатам исследования, большинство россиян ставят перед собой задачи по работе на 2022 год. Главной целью так или иначе оказался профессиональный рост, что не удивительно, учитывая, как сильно в современной России заработок зависит от квалификации.

Каждый пятый россиянин планирует в 2022 году пройти обучение новым технологиям или методикам или же курсы повышения квалификации, следует из результатов опроса сервиса Superjob.

Кроме того, 12% респондентов также ждут от будущего года карьерного роста, еще 5% собираются освоить новые обязанности, а 3% уточнили конкретно, что хотели бы стать экспертами в своем деле.

12% опрошенных озвучили примерно похожие цели: изучить законодательную базу их профессиональной области, повысить свой разряд или категорию, подготовить учебные материалы на основе своих знаний и опыта и подобное.

В конечном счете, о профессиональном развитии в 2022 мечтает примерно половина россиян.

24% вообще не поставили в на год каких-то рабочих целей: причиной стали или продолжающаяся пандемия и связанная с ней нестабильная экономическая ситуация, или обычный фатализм.

Остальные респонденты желали бы закончить некие продолжающиеся проекты, изучить иностранный язык или просто побольше заработать.

Опрос проводился среди 1600 экономически активных человек из 382 городов страны.

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