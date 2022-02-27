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Владельцы криптокошельков пожертвовали украинским организациям $13,7 млн

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Аналитики криптовалютного рынка считают, что за время специальной военной операции на территории Украины владельцы криптокошельков пожертвовали правительству, неправительственным организациям и волонтерским группам страны порядка $13,7 млн.

Владельцы криптокошельков пожертвовали украинским организациям $13,7 млн

Исследователи компании по анализу блокчейнов Elliptic говорят, что после заявлений украинского правительства в официальном аккаунте в Twitter о возможности донатить в Bitcoin, Ethereum и USDT, было сделано более 4000 анонимных пожертвований.

Компания сообщает, что один неизвестный донор перевел на счет неправительственной организации $3 млн.

Среднее пожертвование составляет $95.

Непосредственно на криптовалютные кошельки правительства Украины пришло порядка $5,4 млн, предполагают эксперты.

Основатель Elliptic Том Робинсон так комментирует ситуацию на сайте BBC: «Поскольку некоторые краудфандинговые и платежные компании не разрешили группам, поддерживающим украинских военных, делать пожертвования, криптовалюты стали мощной альтернативой».

Платформа по сбору средств Patreon, например, приостановила сбор пожертвований для украинской неправительственной организации «Come Back Alive», поскольку сочла недопустимым использовать свои ресурсы для помощи в «финансировании поставок оружия или военной деятельности».

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Сбор средств в криптовалютах становится стандартной практикой в самых разных областях экономики от искусства и бизнеса до международных конфликтов.

Однако мошенники, похоже, тоже пользуются текущей ситуацией в Украине. По данным Elliptic, уже был минимум один пост от лица реально действующей НПО, но с не принадлежащим организации адресом кошелька в сообщении.

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Фото на обложке: Kanchanara / Unsplash

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