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Открыт набор в онлайн-акселератор для PR-специалистов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Агентство Rassvet.digital запустило онлайн-акселератор для специалистов в сфере PR. Организаторы выберут 10 участников, которые пройдут обучение бесплатно. Подать заявку можно до 4 апреля.

Открыт набор в онлайн-акселератор для PR-специалистов

Чтобы попасть в акселератор, нужно хотеть развиваться в сфере IT, быть грамотным, знать английский язык, иметь базовое образование в сфере PR, рекламы, маркетинга или журналистики.

Акселерационная программа продлится два месяца. За это время участники пройдут онлайн-курсы и поработают с менторами из Rassvet.digital, Ruward, Tagline и РАЭК над реальными проектами.

В программе следующие темы:

  • работа с заказчиком;
  • общение с журналистами;
  • PR-стратегия;
  • написание текстов;
  • инструменты SMM;
  • командная работа;
  • аналитика и другое.

Обучение начнется 6 апреля. Узнать подробности программы и подать заявку можно на сайте акселератора.

Фото на обложке: Bram Naus/Unsplash

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