Открыт набор в онлайн-акселератор для PR-специалистов

Агентство Rassvet.digital запустило онлайн-акселератор для специалистов в сфере PR. Организаторы выберут 10 участников, которые пройдут обучение бесплатно. Подать заявку можно до 4 апреля.

Чтобы попасть в акселератор, нужно хотеть развиваться в сфере IT, быть грамотным, знать английский язык, иметь базовое образование в сфере PR, рекламы, маркетинга или журналистики.



Акселерационная программа продлится два месяца. За это время участники пройдут онлайн-курсы и поработают с менторами из Rassvet.digital, Ruward, Tagline и РАЭК над реальными проектами.



В программе следующие темы:



работа с заказчиком;

общение с журналистами;

PR-стратегия;

написание текстов;

инструменты SMM;

командная работа;

аналитика и другое.

Обучение начнется 6 апреля. Узнать подробности программы и подать заявку можно на сайте акселератора.

Фото на обложке: Bram Naus/Unsplash