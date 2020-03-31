Открыт набор в онлайн-акселератор для PR-специалистов
Агентство Rassvet.digital запустило онлайн-акселератор для специалистов в сфере PR. Организаторы выберут 10 участников, которые пройдут обучение бесплатно. Подать заявку можно до 4 апреля.
Чтобы попасть в акселератор, нужно хотеть развиваться в сфере IT, быть грамотным, знать английский язык, иметь базовое образование в сфере PR, рекламы, маркетинга или журналистики.
Акселерационная программа продлится два месяца. За это время участники пройдут онлайн-курсы и поработают с менторами из Rassvet.digital, Ruward, Tagline и РАЭК над реальными проектами.
В программе следующие темы:
- работа с заказчиком;
- общение с журналистами;
- PR-стратегия;
- написание текстов;
- инструменты SMM;
- командная работа;
- аналитика и другое.
Обучение начнется 6 апреля. Узнать подробности программы и подать заявку можно на сайте акселератора.
Фото на обложке: Bram Naus/Unsplash
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