Prada договорилась о покупке Versace за $1,4 млрд

«Эта сделка отражает наше стремление увеличить акционерную стоимость, укрепить баланс и обеспечить будущий рост Michael Kors и Jimmy Choo», — сказал гендиректор Capri Джон Айдол. Capri Holdings Ltd. владела Versace с 2018 года.

О том, что Prada рассматривает возможность покупки Versace, в начале января сообщили источники газеты Il Sole 24 Ore и Reuters. Они говорили, что Capri Holdings Ltd. начала задумываться о продаже бренда после срыва сделки на $8,5 млрд с американской Tapestry, в рамках которой компании планировали объединиться.

По данным Reuters, Capri Holdings Ltd. также рассматривала продажу бренда Jimmy Choo. В 2023 году покупкой Versace и Jimmy Choo интересовались нидерландская холдинговая компания Exor и французский производитель одежды Kering.

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