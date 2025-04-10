Prada договорилась о покупке Versace за $1,4 млрд
Анастасия Коссаковская
Capri Holdings Ltd. сообщила о заключении итогового соглашения о приобретении домом моды Prada ее итальянской марки Versace за $1,4 млрд, передает Reuters. Сделка будет закрыта во второй половине 2025 года.
Prada договорилась о покупке Versace за $1,4 млрд
https://rb.ru/news/prada-bought-versace/
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«Эта сделка отражает наше стремление увеличить акционерную стоимость, укрепить баланс и обеспечить будущий рост Michael Kors и Jimmy Choo», — сказал гендиректор Capri Джон Айдол. Capri Holdings Ltd. владела Versace с 2018 года.
- О том, что Prada рассматривает возможность покупки Versace, в начале января сообщили источники газеты Il Sole 24 Ore и Reuters. Они говорили, что Capri Holdings Ltd. начала задумываться о продаже бренда после срыва сделки на $8,5 млрд с американской Tapestry, в рамках которой компании планировали объединиться.
- По данным Reuters, Capri Holdings Ltd. также рассматривала продажу бренда Jimmy Choo. В 2023 году покупкой Versace и Jimmy Choo интересовались нидерландская холдинговая компания Exor и французский производитель одежды Kering.
Фото на обложке: Kin Shing Lai / Unsplash
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