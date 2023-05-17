Топ-менеджер «Черноголовки» купил производителя спортивного питания «Прайм-Крафт»

Структура главы совета директоров ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова — компания «Принцип ЗОЖ» — стала владельцем производителя спортивного питания «Прайм-Крафт», узнал «Коммерсантъ».
«Прайм-Крафт» производит продукцию под брендом Prime Kraft на мощностях в Ленинградской области с 2015 года. В ассортименте — протеиновые батончики, печенье, арахисовую пасту, чипсы под марками Wowbar и Primebar, витамины, добавки и т. д.
В 2022 году выручка «Прайм-Крафт» увеличилась практически в два раза, до 618,42 млн рублей год к году. До сделки с «Принцип ЗОЖ» компанией владели Серафима Максимова и Ольга Нестерова. По данным Fitness Data, «Прайм-Крафт» по итогам прошлого года вошел в пятерку российских производителей спортпита.
К 2028 году продажи спортивного питания в России могут вырасти до 12–12,5 тыс. тонн в год стоимостью 25 млрд рублей, подсчитали в центре Россельхозбанка.
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Фото на обложке: Indigo Photo Club /
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