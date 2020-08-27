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Форум «Практики управления проектами в цифровую эру» пройдет онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 21 по 24 сентября состоится бесплатный онлайн-форум «Практики управления проектами в цифровую эру». Спикеры расскажут о мировом опыте, кейсах, появившихся во время пандемии, интеллектуальных инструментах менеджмента и цифровой трансформации.

Форум «Практики управления проектами в цифровую эру» пройдет онлайн

Для участия приглашаются руководители, директора по цифровизации бизнеса, HR-специалисты и все, кому интересны современные подходы к управлению.

В программе форума — лекции, разбор кейсов и модерируемые дискуссии с участниками. Эксперты обсудят следующие темы:

  • мировые тренды и практики управления;
  • кейсы, которые возникли из-за COVID-19;
  • Индустрия 5.0;
  • компетенции, необходимые руководителям сегодня;
  • искусственный интеллект как помощник в управлении проектами;
  • менеджмент в период нестабильности;
  • цифровизация и адаптация к новой реальности и другие.

Спикеры:

  • Даррен Далчер, профессор стратегического управления проектами Школы менеджмента Ланкастерского университета;
  • Петр Скобелев, д.т.н., генеральный конструктор ГК «Генезис знаний» «Сколково»;
  • Александр Михайлов, менеджер портфеля ИТ-проектов в компании «Норникель», руководил работой проектных подразделений в CBS Interactive и «Роснефти»;
  • Антон Калашников, руководитель Центра методологии, экспертизы и контроля проектной деятельности ПАО «ИнтерРАО»;
  • Максим Мотин, директор проекта «Трансформация бизнес-процессов для внедрения SAP» в АО «АВТОВАЗ» и другие специалисты.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте онлайн-форума.

Фото на обложке: SuperOhMo / Shutterstock

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