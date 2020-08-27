Форум «Практики управления проектами в цифровую эру» пройдет онлайн

С 21 по 24 сентября состоится бесплатный онлайн-форум «Практики управления проектами в цифровую эру». Спикеры расскажут о мировом опыте, кейсах, появившихся во время пандемии, интеллектуальных инструментах менеджмента и цифровой трансформации.

Для участия приглашаются руководители, директора по цифровизации бизнеса, HR-специалисты и все, кому интересны современные подходы к управлению.

В программе форума — лекции, разбор кейсов и модерируемые дискуссии с участниками. Эксперты обсудят следующие темы:

мировые тренды и практики управления;

кейсы, которые возникли из-за COVID-19;

Индустрия 5.0;

компетенции, необходимые руководителям сегодня;

искусственный интеллект как помощник в управлении проектами;

менеджмент в период нестабильности;

цифровизация и адаптация к новой реальности и другие.

Спикеры:

Даррен Далчер , профессор стратегического управления проектами Школы менеджмента Ланкастерского университета;

, профессор стратегического управления проектами Школы менеджмента Ланкастерского университета; Петр Скобелев , д.т.н., генеральный конструктор ГК «Генезис знаний» «Сколково»;

, д.т.н., генеральный конструктор ГК «Генезис знаний» «Сколково»; Александр Михайлов , менеджер портфеля ИТ-проектов в компании «Норникель», руководил работой проектных подразделений в CBS Interactive и «Роснефти»;

, менеджер портфеля ИТ-проектов в компании «Норникель», руководил работой проектных подразделений в CBS Interactive и «Роснефти»; Антон Калашников , руководитель Центра методологии, экспертизы и контроля проектной деятельности ПАО «ИнтерРАО»;

, руководитель Центра методологии, экспертизы и контроля проектной деятельности ПАО «ИнтерРАО»; Максим Мотин, директор проекта «Трансформация бизнес-процессов для внедрения SAP» в АО «АВТОВАЗ» и другие специалисты.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте онлайн-форума.

Фото на обложке: SuperOhMo / Shutterstock