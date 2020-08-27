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Форум «Практики управления проектами в цифровую эру» пройдет онлайн
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Евгения Хрисанфова
С 21 по 24 сентября состоится бесплатный онлайн-форум «Практики управления проектами в цифровую эру». Спикеры расскажут о мировом опыте, кейсах, появившихся во время пандемии, интеллектуальных инструментах менеджмента и цифровой трансформации.
Форум «Практики управления проектами в цифровую эру» пройдет онлайнЕвгения Хрисанфова
Для участия приглашаются руководители, директора по цифровизации бизнеса, HR-специалисты и все, кому интересны современные подходы к управлению.
В программе форума — лекции, разбор кейсов и модерируемые дискуссии с участниками. Эксперты обсудят следующие темы:
- мировые тренды и практики управления;
- кейсы, которые возникли из-за COVID-19;
- Индустрия 5.0;
- компетенции, необходимые руководителям сегодня;
- искусственный интеллект как помощник в управлении проектами;
- менеджмент в период нестабильности;
- цифровизация и адаптация к новой реальности и другие.
Спикеры:
- Даррен Далчер, профессор стратегического управления проектами Школы менеджмента Ланкастерского университета;
- Петр Скобелев, д.т.н., генеральный конструктор ГК «Генезис знаний» «Сколково»;
- Александр Михайлов, менеджер портфеля ИТ-проектов в компании «Норникель», руководил работой проектных подразделений в CBS Interactive и «Роснефти»;
- Антон Калашников, руководитель Центра методологии, экспертизы и контроля проектной деятельности ПАО «ИнтерРАО»;
- Максим Мотин, директор проекта «Трансформация бизнес-процессов для внедрения SAP» в АО «АВТОВАЗ» и другие специалисты.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте онлайн-форума.
Фото на обложке: SuperOhMo / Shutterstock
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