Российских водителей избавят от необходимости предъявлять бумажные водительские права. Документ можно будет показывать в электронном виде через «Госуслуги». Разработку сервиса закончат до конца 2022 года.

Минцифры и МВД планируют закончить разработку соответствующего сервиса в текущем году, сообщили в пресс-службе Минцифры. Там уточнили, что стороны ведут активное проектирование сервиса.

Водительские права можно будет предъявлять через сервис «Госуслуги Авто». Там уже можно хранить СТС в электронном виде, а предъявить его сотруднику полиции можно в виде QR-кода. Делать это можно без подключения к интернету.

В январе «Госуслуги» включили в список социально значимых ресурсов. Это значит, что операторы обязаны сделать доступ к ресурсу бесплатным.

С 30 декабря 2021 года россияне могут подавать в суд через «Госуслуги». Для верификации документа потребуется подписать его простой электронной подписью.

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