Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Электронные водительские права приравняют к физическим

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Электронные водительские права приравняют к физическим. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минцифры. Документом предполагается, что права можно будет предъявлять через сервис «Госуслуги.Авто».

Электронные водительские права приравняют к физическим

Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим. Министерство подготовило соответствующий проект постановления правительства, сообщается в карточке проекта на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что предъявлять водительские права можно будет не только на физическом носителе, но и в электронном виде через сервис «Госуслуги.Авто».

Инициатива направлена на упрощение процедуры предъявления водительских прав, уточняется в пояснительной записке к документу.

Минцифры и ГИБДД занимаются разработкой внедрения электронных водительских прав с 2019 года. Ранее сообщалось, что госинспекция была намерена внедрить такие права до конца 2022 года.

Фото на обложке: S_E / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минцифры приостановит выдачу грантов до 1 сентября
  2. 2 Прокуратура обжаловала решение суда о домашнем аресте замглавы Минцифры Максима Паршина
  3. 3 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
  4. 4 Автомобильные грузоперевозки в России подорожали на 38%
  5. 5 Производители электромобилей планируют выпускать зарядные станции

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июля 2023

Онлайн-акселератор МБМ

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

21 июля 2023

Энергопрорыв-2023

22 июля 2023

Блокчейн-хакатон Сбера

24 июля 2023

Стартап Хаб казанского ИТ-парка

Все ВОЗМОЖНОСТИ