Электронные водительские права приравняют к физическим. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минцифры. Документом предполагается, что права можно будет предъявлять через сервис «Госуслуги.Авто».

Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим. Министерство подготовило соответствующий проект постановления правительства, сообщается в карточке проекта на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что предъявлять водительские права можно будет не только на физическом носителе, но и в электронном виде через сервис «Госуслуги.Авто».

Инициатива направлена на упрощение процедуры предъявления водительских прав, уточняется в пояснительной записке к документу.

Минцифры и ГИБДД занимаются разработкой внедрения электронных водительских прав с 2019 года. Ранее сообщалось, что госинспекция была намерена внедрить такие права до конца 2022 года.

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