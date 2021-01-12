Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

СМИ: правительство Китая захотело национализировать Alibaba и Ant Group

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Власти КНР решили национализировать компанию Alibaba, владеющую Aliexpress, и Ant Group (финансово-технологическая «дочка» Alibaba). Об этом сообщает издание International Bussines Times.

СМИ: правительство Китая захотело национализировать Alibaba и Ant Group

План национализации Alibaba и Ant Group исходит от верха структуры правящей коммунистической партии Китая, уточняют источники издания. Антимонопольное расследование управления по контролю за рынком КНР в отношении гиганта электронной коммерции началось в конце 2020 года. В ноябре следственные органы открыли офис в штаб-квартире компании.

Издание ссылается на заявление Alibaba, в котором говорится, что компания нацелена на сотрудничество в ходе расследования. На днях Ant Group получила уведомление о встрече от регулирующих органов.

Принадлежавшая Alibaba финтех-компания Ant Group собиралась выйти с IPO на биржи в Гонконге и Шанхае и могла привлечь до $34,4 млрд. Но китайские регуляторы отменили размещение акций компании и посоветовали «вернуться к корням» в качестве платежного оператора (Alipay — крупнейший платежный сервис в КНР).

Из-за конфликта с властями состояние Джека Ма сократилось на $12 млрд за последние два месяца.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Фото: hxdbzxy / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2021

Отраслевой акселератор госкорпорации «Росатом»

18 января 2021

Конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

25 января 2021

KAMAZ DIGITAL

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма