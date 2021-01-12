СМИ: правительство Китая захотело национализировать Alibaba и Ant Group

Власти КНР решили национализировать компанию Alibaba, владеющую Aliexpress, и Ant Group (финансово-технологическая «дочка» Alibaba). Об этом сообщает издание International Bussines Times.

План национализации Alibaba и Ant Group исходит от верха структуры правящей коммунистической партии Китая, уточняют источники издания. Антимонопольное расследование управления по контролю за рынком КНР в отношении гиганта электронной коммерции началось в конце 2020 года. В ноябре следственные органы открыли офис в штаб-квартире компании.

Издание ссылается на заявление Alibaba, в котором говорится, что компания нацелена на сотрудничество в ходе расследования. На днях Ant Group получила уведомление о встрече от регулирующих органов.

Принадлежавшая Alibaba финтех-компания Ant Group собиралась выйти с IPO на биржи в Гонконге и Шанхае и могла привлечь до $34,4 млрд. Но китайские регуляторы отменили размещение акций компании и посоветовали «вернуться к корням» в качестве платежного оператора (Alipay — крупнейший платежный сервис в КНР).

Из-за конфликта с властями состояние Джека Ма сократилось на $12 млрд за последние два месяца.

Фото: hxdbzxy / Shutterstock