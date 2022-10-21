Правительство разъяснило порядок получения льгот для мобилизованных предпринимателей

В российском правительстве рассказали о порядке получения кредитных каникул для мобилизованных предпринимателей. Им также предоставят право отсрочки по уплате страховых взносов, налогов и сборов (кроме госпошлин), сообщила замминистра труда Ольга Баталина.
Накануне законы о кредитных каникулах и о праве ИП и юридических лиц оформить доверительное управление или сохранить бизнес за собой на срок службы подписал Владимир Путин.
Как будет оформляться отсрочка
- Накопленную задолженность нужно будет выплатить не позднее 28-го числа третьего месяца после демобилизации. При этом выплату можно произвести в рассрочку.
- Размер первого платежа должен быть равен одной шестой от общей сумма долга. Впоследствии платежи будут проводиться равными частями каждый месяц.
- Механизм относится не только к юридическим, но и к физическим лицам.
Также принято решение предоставить право на продление сроков подачи отчетности. Это касается любых налоговых деклараций, кроме деклараций по НДС, расчетов по НДФЛ, расчетов по авансовым платежам и бухгалтерской финансовой отчетности. Предъявить необходимую документацию можно до 25 числа третьего месяца после демобилизации.
Кроме того, можно будет перенести сроки подачи уведомлений в налоговые органы для изменения налогового режима. Заявления о переходе в режим самозанятости или на упрощенную систему налогообложения или единый сельхозналог можно будет подать в течение четырех месяцев после демобилизации.
Порядок оформления кредитных каникул
Для компаний, где руководитель является единственным учредителем, предусмотрены кредитные каникулы на весь срок мобилизации и на 90 дней после ее окончания. В случае, если после возвращения гражданину потребуется медпомощь, каникулы будут продлены на весь срок лечения.
Для оформления отсрочки необходимо до 31 декабря 2023 года обратиться в организацию, которая выдала кредит.
Новый закон также предусматривает возможность изменить условия госконтракта. Доверенное лицо сможет подписать дополнительное соглашение, в этом случае предприниматель не будет включен в список недобросовестных поставщиков. Мера относится к контрактам, которые будут заключены до 2023 года.
Кроме того, в правительстве решили автоматически продлевать некоторые разрешения, например, аттестацию оценщиков или аккредитацию специалистов на ведение фармацевтической и медицинской деятельностьи.
Фото на обложке: Ultraskrip /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Турецкие банки усложняют процедуру открытия карт из-за наплыва россиян
- 2 Uniqlo начал сокращать свою сеть в РФ, россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции: главное 21 октября
- 3 Владелец брендов Zara, Bershka и других планирует продать российский бизнес — Cronica Global
- 4 Криптобиржа Kraken приостановила оказание услуг клиентам из России
- 5 Почти половина банков Киргизии перестали работать с картами системы «Мир»
ВОЗМОЖНОСТИ
21 октября 2022
23 октября 2022
23 октября 2022