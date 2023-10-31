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Правительство ограничило уходящим с рынка иностранным компаниям вывод из России долларов и евро — FT

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство ограничило уходящим с рынка иностранными компаниям вывод из России долларов США и евро, сообщает Financial Times. По сообщению газеты, российские власти настаивают на согласовании сделок только в рублях. В противном случае выплаты могут быть задержаны или получены не полностью.

Правительство ограничило уходящим с рынка иностранным компаниям вывод из России долларов и евро — FT

Российское правительство ограничило иностранным компаниям вывод из страны долларов США и евро. Мера касается компаний, которые приняли решение продать бизнес в России и уйти с рынка, сообщает Financial Times.

По информации источников газеты, правительственная комиссия неофициально установила лимиты на вывод денежных средств в валюте за рубеж. По словам одного из собеседников издания, при сумме сделки в $300 млн покупатель мог перевести продавцу лишь $20 млн в день.

Ограничения на вывод валюты являются одной из мер по поддержке курса российского рубля, отметили источники FT.

Для компаний из «недружественных» стран не может быть свободного выхода с российского рынка. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». По словам Пескова, компании должны уходить из России на согласованных правительственной комиссией условиях.

Фото на обложке: Rabanser / Shutterstock

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