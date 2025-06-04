Правительство примет меры для поддержки разработчиков ПО

Правительство России обсуждает новые меры поддержки разработчиков программного обеспечения (ПО) с целью ускорения перехода компаний на отечественные решения. О результатах, озвученных на пленарной сессии конференции ЦИПР-2025, рассказал «Коммерсантъ».

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что текущие меры включают льготы по налогу на прибыль и сниженные тарифы страховых взносов. Власти намерены повысить эффективность бюджетных расходов, поддерживая разработки с потенциалом тиражирования и массового внедрения.

Участники конференции обсудили результаты перехода ключевых отраслей экономики на российское ПО, который активно набирает скорость. Мишустин отметил, что процесс охватывает все сегменты, от операционных систем до сложных корпоративных платформ. Существенный вклад в это обеспечивают индустриальные центры компетенций (ИЦК), которые объединяют более 500 отраслевых заказчиков, стремящихся заместить иностранные программные продукты.

В рамках новых инициатив с 2025 года бизнес может учитывать расходы на разработку отечественного ПО с двойным коэффициентом, что уменьшит налогооблагаемую базу. Правительство продолжит поддерживать сектор, активно прорабатывая механизмы налогового стимулирования для компаний, реализующих успешные проекты. Приоритет будет отдаваться критически важным разработкам, особенно в сфере искусственного интеллекта и ПО с открытым исходным кодом. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о создании перечня ключевых проектов импортозамещения, которые будут находиться под особым контролем.

С 1 сентября 2024 года российские разработчики программного обеспечения (ПО) повысили цены на свои продукты на 15-20%. Таким образом компании отреагировали на повышение ключевой ставки ЦБ.

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