Правительство разработало план по борьбе с нелегальной занятостью

Он был разработан Министерством труда, согласован с профильными ведомствами и одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 25 апреля, сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Этот новый план состоит из 18 мер, ориентированных как на федеральный, так и на региональный уровни. Основные направления включают сбор информации о рынке труда, особенно по неработающим гражданам трудоспособного возраста, а также усиление роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и профилактику нарушений трудового законодательства, включая подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Предполагается, что документ станет заменой плана, действовавшего в 2022–2024 годах, по снижению теневой занятости и легализации трудовых отношений.

Одной из ключевых задач нового плана станет анализ численности неработающих граждан трудоспособного возраста. Роструд должен завершить эту работу до 15 июля 2025 года, а затем совместно с Минтрудом сформировать комплекс мероприятий для вовлечения этой категории граждан в трудовую деятельность, который будет представлен правительству до 1 марта 2026 года.

По данным Росстата, в 2023 году в России насчитывалось 14,9 млн граждан трудоспособного возраста, не входящих в рабочую силу, при этом 11,8 млн из них не высказывали желания работать. Эти цифры в основном включают учащихся, пенсионеров и домохозяек. В то же время, по состоянию на февраль 2025 года, численность официальных безработных в России достигала 1,8 млн человек.

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