Правительство разработало план по борьбе с нелегальной занятостью
Правительство России разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости, охватывающий период 2025–2027 годов. С проектом распоряжения ознакомился РБК.
- Новости
Он был разработан Министерством труда, согласован с профильными ведомствами и одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 25 апреля, сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Этот новый план состоит из 18 мер, ориентированных как на федеральный, так и на региональный уровни. Основные направления включают сбор информации о рынке труда, особенно по неработающим гражданам трудоспособного возраста, а также усиление роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и профилактику нарушений трудового законодательства, включая подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Предполагается, что документ станет заменой плана, действовавшего в 2022–2024 годах, по снижению теневой занятости и легализации трудовых отношений.
Одной из ключевых задач нового плана станет анализ численности неработающих граждан трудоспособного возраста. Роструд должен завершить эту работу до 15 июля 2025 года, а затем совместно с Минтрудом сформировать комплекс мероприятий для вовлечения этой категории граждан в трудовую деятельность, который будет представлен правительству до 1 марта 2026 года.
По данным Росстата, в 2023 году в России насчитывалось 14,9 млн граждан трудоспособного возраста, не входящих в рабочую силу, при этом 11,8 млн из них не высказывали желания работать. Эти цифры в основном включают учащихся, пенсионеров и домохозяек. В то же время, по состоянию на февраль 2025 года, численность официальных безработных в России достигала 1,8 млн человек.
Фото на обложке: Ilyas Kalimullin / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Как управлять командой»
- 1 Иностранные компании удвоили наем российских IT-специалистов В 2024 году в иностранные компании устроились около 5 тыс. российских IT-специалистов 23 апреля 16:20
- 2 Российские работодатели могут получить доступ к проверке сведений, указанных в резюме По мнению главы Минцифры, это облегчит процедуру подбора персонала 17 апреля 15:46
- 3 Входит ли служба в армии в трудовой стаж, кому засчитывается служба Есть условие, чтобы стаж службы был учтен 15 апреля 09:54
- 4 43% российских компаний разрешают сотрудникам работать из дома Пользуются возможностью в среднем 10% работников 14 апреля 10:01