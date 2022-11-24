Правительству представили проекты, которые заменят иностранные соцсети и сервисы

В правительстве рассмотрели и предварительно одобрили проекты, которые, по задумке властей, должны заменить зарубежные соцсети и сервисы, сообщает РБК. В частности, авторы одного из таких проектов ставят целью вывести на мировой рынок «улучшенную версию» Instagram*.

Участники IT-рынка рассказали изданию, что индустриальный центр по направлению «коммуникационные сервисы» утвердил несколько проектов, направленных на импортозамещение зарубежных платформ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать работу таких центров компетенции еще летом.

По словам собеседников издания, правительство одобрило такие проекты, как соцсеть Looky от ООО «Мотивационные решения», соцсеть Sunlight Play от ООО «ГРИ», доработка сервиса корпоративной видеосвязи — NEW: TrueConf Enterprise 2.0 от АО «ТКС», сервис видео-конференц-связи Dion для сегмента b2b от ГК «Иннотех», а также «Почта 2.0» от «Новых облачных технологий».

Looky

Разработчики рассчитывают, что соцсеть заменит запрещенный в РФ Instagram*. В паспорте проекта указано, что сервис позволяет переносить медиа и подписчиков из Instagram*. В документе уточняются и планы по внедрению нового продукта — предполагается вывести на международный рынок, в Белоруссию, ОАЭ и Казахстан, «улучшенную версию» американской социальной сети. В «Мотивационных решениях» планируют вернуть в экономику до 1/3 (110 млрд рублей) от тех доходов, которых лишился малый и средний бизнес после запрета Instagram*. Реализация проекта оценивается в 459,7 млн рублей. Уточняется, что акционеры согласовали выделение около 160 млн рублей, однако в компании отмечают, что такая сумма позволит завершить работы только к 2025 году. При этом «Мотивационные решения» смогут вложить 91,9 млн рублей, еще 367,7 млн рублей планируется получить в виде гранта от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ)

Sunlight Play

Социальная сеть от ООО «ГРИ» рассматривается как платформа «поддержания информационного суверенитета при работе с молодежью». Функционал сервиса, включающий загрузку видео, просмотр новостной ленты, указывает на попытку создать альтернативу китайского TikTok. Затраты на проект составляют 285,7 млн рублей, 200 млн из которых будут получены в качестве гранта.

NEW: TrueConf Enterprise 2.0

Доработку сервиса конференцсвязи планируется производить на защищенном протоколе, что в будущем позволит поддерживать более миллиона пользователей. Ожидается, что продукт станет заменой Skype. Все работы оцениваются в 162 млн рублей, большая часть из которых (129,6 млн) также будет получена через грант. Ключевым заказчиком значится «Ростелеком», в качестве предварительных указаны «Газпром», «Газпром нефть» и «МегаФон».

Dion

Сервис предлагает схожий с NEW: TrueConf Enterprise 2.0 функционал и, по расчетам разработчиков, послужит заменой Zoom, Skype, Google Meet, MS teams и Cisco Webex. Затраты на реализацию составят 318,7 млн рублей. Как и в других случаях, часть денег (254,9 млн) будет выделена в качестве гранта.

«Почта 2.0»

В «Новых облачных технологиях» данное решение предлагают пользователям корпоративных продуктов Microsoft. «Росатом» стал основным заказчиком работ. Госкорпорация оплатит затраты на реализацию проекта, которые оцениваются в 1,19 млрд рублей.

Как отмечает собеседник РБК, изначально индустриальному центру предложили рассмотреть 10 проектов, но половину из них пришлось отправить на доработку.

На фоне начавшегося в феврале кризиса и ухода из России крупнейших мировых IT-игроков перед правительством встал вопрос достижения технологического суверенитета страны. В частности, Минцифры обещало выделить 28 млрд рублей на проекты по импортозамещению ПО. Разработчики программного обеспечения для российских телеканалов запросили ранее 829 млн рублей на переход на отечественный софт.

*принадлежат организации, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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