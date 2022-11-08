В правительстве предложили ужесточить правила получения льгот для стартапов

Минэкономразвития предложило изменить требования по льготным кредитам для высокотехнологичных компаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства. В министерстве хотят обязать предпринимателей соблюдать одно из двух условий: демонстрировать прирост выручки не менее 12% по сравнению со средним значением за три года или сохранять все рабочие места.
При несоблюдении условия предпринимателю придется возместить разницу между льготной и рыночной ставками.
Программа льготного кредитования действует с апреля 2022 года, займы обеспечивает «МСП банк». По новым правилам, если компания не продемонстрирует необходимый рост или не сможет сохранить 100% рабочих мест по сравнению с предыдущим годом, кредит автоматически начнет обслуживаться по рыночной ставке. Таким образом, если заем выдан в рамках программы, а предприниматель в течение следующего года не выполнит требования, разницу между ставками придется вернуть.
Помимо ужесточения мер в документе прописаны и некоторые послабления. Для получения кредита больше не нужно будет предоставлять заключение экспертизы федеральных институтов инновационного развития или письмо о включении продукта в соответствующий реестр. Также теперь одна компания сможет претендовать сразу на несколько займов от «МСП банка». Однако общая сумма кредитов не должна превышать 500 млн рублей.
Фото на обложке: dotshock /
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