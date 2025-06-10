Ресторатор Перельман запустил франшизу столичной сети «Рыба моя» для развития в регионах

«На Gastreet (фестиваль рестораторов) было жарко — не только от солнца, но и от событий! Для меня и команды это особенный день. Во-первых — мы официально объявили о запуске франшизы «Рыба моя». Сердце колотится: для нас это волнительный шаг, но долгожданный. Мы уверены в проекте и хотим, чтобы он зажил в других городах, чтобы как можно больше людей смогли почувствовать ту самую атмосферу!» — рассказал Перельман в своем личном блоге.

Эксперт по франчайзингу Денис Евстигнеев добавил, что паушальный единоразовый взнос для открытия «Рыба моя» по франшизе составляет 15 млн рублей.

«Сейчас действительно «"пре-сейльный" паушальный взнос 15 млн рублей, поделюсь инсайдом, но уже через полгода эта цифра сильно изменится», — заявил Евстигнеев.

Эксперт считает, что запуск франшизы ресторанов «Рыба моя» может изменить рынок.

«Это очень личный продукт. Это партнерство не с безликой корпорацией, а с личностью. Это на рынке франшиз редкость. Это действительно востребованный продукт. Регионы очень хотят рыбы и "морегадов": экзотичных, доступных, классных! Владимира очень не хватало во "франшизном переделе" регионов, который сейчас происходит и теперь достигнут классный баланс, когда и у потребителя и у инвесторов в регионах будет возможность выбрать лучший проект», — заявил эксперт

Владимир Перельман — основатель ресторанов Beer&Brut, «Рыба моя», I Like Wine, I Like Grill, Sage. В Москве работает три ресторана «Рыба моя»: на Китай-городе, Цветном бульваре и Тверской.

Фото на обложке: «РЫБА МОЯ»