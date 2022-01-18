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В правительстве предложили выдавать льготные кредиты иностранным заказчикам российского ПО

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минцифры предложило расширить программу льготного кредитования компаний, реализующих проекты и программы цифровой трансформации на основе российского программного обеспечения (ПО). В нее предлагается включить в том числе иностранных заказчиков.

В правительстве предложили выдавать льготные кредиты иностранным заказчикам российского ПО

В министерстве подготовили соответствующий проект постановления правительства, сообщили «Ведомости». Он расширяет круг заемщиков и увеличивает сумму льготных кредитов.

В программу льготного кредитования предлагается включить четыре категории заемщиков:

  • иностранных заказчиков отечественного ПО;
  • российских разработчиков софта;
  • индивидуальных предпринимателей;
  • российских компаний, которые реализуют проекты вместе с юридическими лицами, входящими с ними в одну группу. 

Они смогут привлечь не только кредиты на особых условиях, но и льготное финансирование под уступку денежного требования (факторинг). Cумму льготного кредита предлагается увеличить до 20 млрд рублей на отдельный проект и до 30 млрд рублей – на программу цифровой трансформации.

Иностранная компания сможет получить льготный кредит на российское ПО только если не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением присоединения или преобразования) и в отношении нее не запущена процедура банкротства.

При этом новые правила позволят компаниями привлекать льготные кредиты на модификацию и адаптацию иностранных IT-решений.

Программу льготного кредитования бизнеса на закупки российского ПО для цифровой трансформации запустили в конце 2019 года. Ее условия неоднократно изменялись. Согласно последним корректировкам, минимальный размер льготного кредита на один проект составляет 5 млн рублей, а требуемая доля отечественного ПО в проектах должна составлять не менее 70%.

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Фото на обложке: wutzkohphoto / Shutterstock

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