В правительстве предложили выдавать льготные кредиты иностранным заказчикам российского ПО

В министерстве подготовили соответствующий проект постановления правительства, сообщили «Ведомости». Он расширяет круг заемщиков и увеличивает сумму льготных кредитов.

В программу льготного кредитования предлагается включить четыре категории заемщиков:

иностранных заказчиков отечественного ПО;

российских разработчиков софта;

индивидуальных предпринимателей;

российских компаний, которые реализуют проекты вместе с юридическими лицами, входящими с ними в одну группу.

Они смогут привлечь не только кредиты на особых условиях, но и льготное финансирование под уступку денежного требования (факторинг). Cумму льготного кредита предлагается увеличить до 20 млрд рублей на отдельный проект и до 30 млрд рублей – на программу цифровой трансформации.

Иностранная компания сможет получить льготный кредит на российское ПО только если не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением присоединения или преобразования) и в отношении нее не запущена процедура банкротства.

При этом новые правила позволят компаниями привлекать льготные кредиты на модификацию и адаптацию иностранных IT-решений.