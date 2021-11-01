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Стартовал прием заявок на участие в PR-премии для предпринимателей «Громче!»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса. Подать заявку можно с 1 ноября 2021 года по 1 марта 2022 года.

Стартовал прием заявок на участие в PR-премии для предпринимателей «Громче!»

Первая всероссийская премия в области AgroTech-решений. Участвуй сам или номинируй достойных!

Участников премии ждет:

  • разбор кейсов;
  • публикация материалов на информационных ресурсах организатора и на каналах инфопартнеров;
  • розыгрыши призов;
  • предпринимательский нетворкинг;
  • фидбэк от инвесторов, журналистов, пиарщиков.

Всего будет представлено 16 номинаций:

  • «За интерактив в соцсетях»;
  • «За работу с отзывами»;
  • «За креатив в соцсетях»;
  • «За эффективное использование современных средств коммуникаций»;
  • «За лучшие коммуникации с клиентами»;
  • «За комплексные коммуникации»;
  • «За заботу о сотрудниках»;
  • «За лучшие антикризисные коммуникации»;
  • «За работу со СМИ»;
  • «За организацию комьюнити/нетворкинга»;
  • «Креативное видео»;
  • «Эффективные коллаборации/партнерские проекты»;
  • «Мастер эпистолярного жанра»;
  • «За самое стремительное продвижение»;
  • «За выход на новые региональные/зарубежные рынки»;
  • «Наследие».

Подать заявку и получить подробную информацию можно на сайте.

Учредитель премии — PR-агентство PR Doctor. Среди клиентов — банк «Открытие», ВТБ, «Макдоналдс», «Номос Банк», Midex и другие.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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