Ирина Печёрская
К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса. Подать заявку можно с 1 ноября 2021 года по 1 марта 2022 года.
Стартовал прием заявок на участие в PR-премии для предпринимателей «Громче!»Ирина Печёрская
Участников премии ждет:
- разбор кейсов;
- публикация материалов на информационных ресурсах организатора и на каналах инфопартнеров;
- розыгрыши призов;
- предпринимательский нетворкинг;
- фидбэк от инвесторов, журналистов, пиарщиков.
Всего будет представлено 16 номинаций:
- «За интерактив в соцсетях»;
- «За работу с отзывами»;
- «За креатив в соцсетях»;
- «За эффективное использование современных средств коммуникаций»;
- «За лучшие коммуникации с клиентами»;
- «За комплексные коммуникации»;
- «За заботу о сотрудниках»;
- «За лучшие антикризисные коммуникации»;
- «За работу со СМИ»;
- «За организацию комьюнити/нетворкинга»;
- «Креативное видео»;
- «Эффективные коллаборации/партнерские проекты»;
- «Мастер эпистолярного жанра»;
- «За самое стремительное продвижение»;
- «За выход на новые региональные/зарубежные рынки»;
- «Наследие».
Подать заявку и получить подробную информацию можно на сайте.
Учредитель премии — PR-агентство PR Doctor. Среди клиентов — банк «Открытие», ВТБ, «Макдоналдс», «Номос Банк», Midex и другие.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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