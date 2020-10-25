Идет прием заявок на «Премию Рунета»

Организации и проекты, которые развивают цифровые технологии и российский сегмент интернета, могут стать номинантами «Премии Рунета». Для этого необходимо подать заявку до 13 ноября.

В 2020 году участники могут выбрать из шести основных номинаций:



«Государство и общество».

«СМИ и массовые коммуникации».

«Образование и кадры».

«Экономика и бизнес».

«Здоровье и отдых».

«Технологии и инновации».

«Десятилетие домена .РФ + “Универсальное принятие”» за использование кириллицы в адресе сайта и продвижение русского языка в интернете;

«Технологии vs Коронавирус» для проектов, которые борются с пандемией.

«Внутренний туризм».

«Игровая индустрия и киберспорт».

«Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы».

«Детский Рунет».

«#СчастьеЕсть» для проектов, которые доставляют пользователям радость.

«Укрепление цифрового иммунитета Рунета» за инициативы в сфере информационной безопасности.

В этом году организаторы открыли прием заявок на восемь специальных номинаций:

У всех желающих есть возможность подать заявку на участие в «Народном голосовании» — стать номинантом могут общественно значимые проекты, а также блогеры, активисты, деятели искусства и другие физические лица. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет премия «Цифровой юрист 2020» для специалистов по интеллектуальной собственности, персональным данным и другим сферам права.

В ноябре за лучшие проекты будут голосовать экспертный клуб и экспертный совет. Церемония награждения победителей пройдет 3 декабря.

Узнать правила участия и подать заявку можно на сайте «Премии Рунета».

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock