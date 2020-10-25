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Идет прием заявок на «Премию Рунета»

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организации и проекты, которые развивают цифровые технологии и российский сегмент интернета, могут стать номинантами «Премии Рунета». Для этого необходимо подать заявку до 13 ноября.

Идет прием заявок на «Премию Рунета»

В 2020 году участники могут выбрать из шести основных номинаций:

  • «Государство и общество».
  • «СМИ и массовые коммуникации».
  • «Образование и кадры».
  • «Экономика и бизнес».
  • «Здоровье и отдых».
  • «Технологии и инновации».
В этом году организаторы открыли прием заявок на восемь специальных номинаций:
  • «Десятилетие домена .РФ + “Универсальное принятие”» за использование кириллицы в адресе сайта и продвижение русского языка в интернете;
  • «Технологии vs Коронавирус» для проектов, которые борются с пандемией.
  • «Внутренний туризм».
  • «Игровая индустрия и киберспорт».
  • «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы».
  • «Детский Рунет».
  • «#СчастьеЕсть» для проектов, которые доставляют пользователям радость.
  • «Укрепление цифрового иммунитета Рунета» за инициативы в сфере информационной безопасности.

У всех желающих есть возможность подать заявку на участие в «Народном голосовании» — стать номинантом могут общественно значимые проекты, а также блогеры, активисты, деятели искусства и другие физические лица. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет премия «Цифровой юрист 2020» для специалистов по интеллектуальной собственности, персональным данным и другим сферам права.

В ноябре за лучшие проекты будут голосовать экспертный клуб и экспертный совет. Церемония награждения победителей пройдет 3 декабря.

Узнать правила участия и подать заявку можно на сайте «Премии Рунета».

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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