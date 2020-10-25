Идет прием заявок на «Премию Рунета»
Организации и проекты, которые развивают цифровые технологии и российский сегмент интернета, могут стать номинантами «Премии Рунета». Для этого необходимо подать заявку до 13 ноября.
В 2020 году участники могут выбрать из шести основных номинаций:
- «Государство и общество».
- «СМИ и массовые коммуникации».
- «Образование и кадры».
- «Экономика и бизнес».
- «Здоровье и отдых».
- «Технологии и инновации».
- «Десятилетие домена .РФ + “Универсальное принятие”» за использование кириллицы в адресе сайта и продвижение русского языка в интернете;
- «Технологии vs Коронавирус» для проектов, которые борются с пандемией.
- «Внутренний туризм».
- «Игровая индустрия и киберспорт».
- «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы».
- «Детский Рунет».
- «#СчастьеЕсть» для проектов, которые доставляют пользователям радость.
- «Укрепление цифрового иммунитета Рунета» за инициативы в сфере информационной безопасности.
У всех желающих есть возможность подать заявку на участие в «Народном голосовании» — стать номинантом могут общественно значимые проекты, а также блогеры, активисты, деятели искусства и другие физические лица. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет премия «Цифровой юрист 2020» для специалистов по интеллектуальной собственности, персональным данным и другим сферам права.
В ноябре за лучшие проекты будут голосовать экспертный клуб и экспертный совет. Церемония награждения победителей пройдет 3 декабря.
Узнать правила участия и подать заявку можно на сайте «Премии Рунета».
Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock
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