Президент поблагодарил госкомпанию «Дом.РФ» за проделанную работу

«Как всегда, вопросов, требующих решения, много, понятно, и организационных, и на финансовых. Но за последние годы проделана большая работа. Это хорошая работа и хороший результат», — подчеркнул Путин на встрече с гендиректором компании Виталием Мутко.

Глава государства добавил, что надеется, что «Дом.РФ» совместно с правительством достигнет результатов по поставленным задачам. «Хочу поблагодарить за то, что было сделано за предыдущий период», — сказал Путин.

Ранее Мутко сообщил о том, что «Дом.РФ» может провести IPO на Мосбирже в конце 2025 года. По его словам, финансовый институт развития в жилищной сфере стремится привлечь до 20 млрд рублей для дальнейшего развития.

В октябре глава дочернего банка «Дом.РФ» Артем Федорко говорил о том, что госкорпорация планирует провести первичное размещение во второй половине 2025 года. Тогда же замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил эти планы и назвал возможное IPO «знаковым для российского финансового рынка», так как «Дом.РФ» «зарабатывает отличный ROE» и платит «хорошие дивиденды».

Сейчас 100% акций госкорпорации контролирует Росимущество. Чистая прибыль «Дом.РФ» в 2024 году по РСБУ составила 45,82 млрд рублей против 30,99 млрд рублей в 2023 году, увеличившись на 48%.

Фото на обложке: Администрация Президента России