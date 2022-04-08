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Основатель Pressfeed запустил платформу онлайн-образования

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Основатель сервиса журналистских запросов Pressfeed Константин Бочарский запустил платформу онлайн-образования «Pressfeed. Академия». Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте»

Основатель Pressfeed запустил платформу онлайн-образования

«А я запустил новый бизнес. Теперь я и Pressfeed — игроки рынка онлайн-образования», — сообщил Бочарский. Образовательный проект поможет предпринимателям понять, как «кратно расти» с помощью инструментов продвижения, пояснил он.

По его словам «Pressfeed. Академия» — это «Нетфликс для маркетолога». Новый сервис представляет из себя онлайн-базу видео с подписной моделью (от 490 рублей/месяц). Планируется, что база будет постоянно пополняться. Часть видео уже на платформе, остальные будет добавляться регулярно, каждую неделю.

Платформа содержит видео с «ведущими медийщиками, маркетологами, предпринимателями». «И конечно мы снимаем новые. У нас собственная студия, так что "свой продакшн". В общем собственный поток "ориджиналс"», -— добавил Бочарский.

Сообщается, что на платформе предусмотрена сквозная авторизация по единым учетным данным Pressfeed и «Академии». 

Фото на обложке: NIKCOA / Shutterstock

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