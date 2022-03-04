В России смягчат давление на бизнес

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении давления на бизнес. Документом предлагается возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям только после завершения проверок.
Однако степень снижения давления зависит не только от изменения законодательства, но также и от психологии сотрудников налоговой службы и следователей, заявил «Ведомостям» руководитель экспертно-правового центра уполномоченного по защите прав предпринимателей Алексей Рябов.
Проверки со следователями «отличаются особой жесткостью», констатировал партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. В офисах и домах сотрудников устраиваются обыски, изымаются личные вещи, телефоны, следователь вызывает на допросы, проводятся очные ставки. Полученные сведения добавляют в решение по итогам налоговой проверки, которое, в свою очередь, используется как ключевое доказательство преступления.
В целом предприниматели признали предложения положительными. Изменения должны положительно повлиять на бизнес-среду. При проверке налоговые органы установят размер долга, и у компании будет возможность погасить его, избежав уголовного преследования, добавил партнер департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Антон Зыков.
Фото на обложке: Sergey Nivens /
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