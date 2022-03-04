Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России смягчат давление на бизнес

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении давления на бизнес. Документом предлагается возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям только после завершения проверок.

В России смягчат давление на бизнес

Однако степень снижения давления зависит не только от изменения законодательства, но также и от психологии сотрудников налоговой службы и следователей, заявил «Ведомостям» руководитель экспертно-правового центра уполномоченного по защите прав предпринимателей Алексей Рябов.

Проверки со следователями «отличаются особой жесткостью», констатировал партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. В офисах и домах сотрудников устраиваются обыски, изымаются личные вещи, телефоны, следователь вызывает на допросы, проводятся очные ставки. Полученные сведения добавляют в решение по итогам налоговой проверки, которое, в свою очередь, используется как ключевое доказательство преступления.

В целом предприниматели признали предложения положительными. Изменения должны положительно повлиять на бизнес-среду. При проверке налоговые органы установят размер долга, и у компании будет возможность погасить его, избежав уголовного преследования, добавил партнер департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Антон Зыков.

Фото на обложке: Sergey Nivens / Shutterstock

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что делать, если просрочили уплату налогов?
  2. 2 Что такое камеральная налоговая проверка?
  3. 3 Налоги на Кипре: условия для физических лиц, инвесторов и бизнеса в 2021 году
  4. 4 Правительству предложили арестовывать имущество компаний, покидающих российский рынок
  5. 5 Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к «ложной рекламе»
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

04 марта 2022

Бизнес-инкубатор технопарка «Якутия»

05 марта 2022

MUIV.LAB

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

Все ВОЗМОЖНОСТИ