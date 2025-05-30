Президент РФ разрешил IPO государственной компании «Дом.РФ»

«Дом.РФ» планирует первичное размещение во второй половине 2025 года, собирается привлечь 15-20 млрд рублей.

В октябре глава дочернего банка «Дом.РФ» Артем Федорко говорил о том, что госкорпорация планирует провести первичное размещение во второй половине 2025 года. Тогда же замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил эти планы и назвал возможное IPO «знаковым для российского финансового рынка», так как «Дом.РФ» «зарабатывает отличный ROE» и платит «хорошие дивиденды». В октябре 2024 года стало известно, что «Дом.РФ» выплатит дивиденды в размере 15 млрд рублей по обыкновенным акциям из прибыли по итогам 2023 года.

Генеральный директор компании Виталий Мутко объяснял телеканалу РБК, что выход на биржу необходим, поскольку темпы развития «Дом.РФ» за пять лет показывают, что компания «близка к исчерпанию своих возможностей».

Сейчас 100% акций госкорпорации контролирует Росимущество. Чистая прибыль «Дом.РФ» в 2024 году по РСБУ составила 45,82 млрд рублей против 30,99 млрд рублей в 2023 году, увеличившись на 48%.

«Дом.РФ» — крупнейший финансовый институт, который с 1997 года занимается развитием жилищной сферы.

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