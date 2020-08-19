Новым президентом «Вымпелкома» стал экс-замглавы Минкомсвязи

Бывший замглавы Минкомсвязи России Рашид Исмаилов стал президентом «Вымпелкома». Такое решение принял совет директоров компании. Об этом говорится в сообщении «Вымпелкома».

Александр Крупнов, ранее занимавший пост президента, переходит на позицию советника Исмаилова. Александр Торбахов продолжит руководить операционной деятельностью компании в должности гендиректора.

«Президент отвечает за управление оказанием услуг связи для ряда органов государственной власти. Изменения не окажут влияния на текущую операционную деятельность компании, а также на задачи, стоящие перед ее генеральным директором», — рассказали в «Вымпелкоме».

Рашид Исмаилов окончил исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, а также МГТУ МАМИ, где учился по специальности «Экономика и управление на предприятии».



До прихода в «Вымпелком» был топ-менеджером в различных компаниях, в том числе в Ericsson, Huawei Technologies и Nokia. С 2014 по 2018 год работал в должности заместителя министра цифрового развития.