ЦБ: чистая прибыль российских банков за полгода составила рекордные 1,7 трлн рублей

Чистая прибыль российских банков по итогам первых шести месяцев 2023 года составила рекордные 1,7 трлн рублей, сообщили в ЦБ. Заработок организаций значительно превысил прогнозы регулятора, на рост их прибыли повлияла валютная переоценка на фоне ослабления рубля.

Чистая прибыль российских банков по итогам работы в первые шесть месяцев текущего года достигла 1,7 трлн рублей, что является рекордным показателем для сектора, сообщили в ЦБ.

Финансовый результат работы банков за весь 2023 год превысит прогноз Банка России в 2 трлн рублей чистой прибыли, отметил глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов, а также превысит показатель 2022 года, когда банки заработали 2,4 трлн рублей.

На рост чистой прибыли банков влияет валютная переоценка на фоне ослабления рубля – валютные активы и пассивы банков увеличиваются в рублевом выражении.

По итогам 2022 года российские банки зафиксировали рекордный в истории сектора убыток в 1,5 трлн рублей.

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