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ЦБ: чистая прибыль российских банков за полгода составила рекордные 1,7 трлн рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Чистая прибыль российских банков по итогам первых шести месяцев 2023 года составила рекордные 1,7 трлн рублей, сообщили в ЦБ. Заработок организаций значительно превысил прогнозы регулятора, на рост их прибыли повлияла валютная переоценка на фоне ослабления рубля.

ЦБ: чистая прибыль российских банков за полгода составила рекордные 1,7 трлн рублей

Чистая прибыль российских банков по итогам работы в первые шесть месяцев текущего года достигла 1,7 трлн рублей, что является рекордным показателем для сектора, сообщили в ЦБ.

Финансовый результат работы банков за весь 2023 год превысит прогноз Банка России в 2 трлн рублей чистой прибыли, отметил глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов, а также превысит показатель 2022 года, когда банки заработали 2,4 трлн рублей.

На рост чистой прибыли банков влияет валютная переоценка на фоне ослабления рубля – валютные активы и пассивы банков увеличиваются в рублевом выражении.

По итогам 2022 года российские банки зафиксировали рекордный в истории сектора убыток в 1,5 трлн рублей.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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