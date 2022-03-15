Кондитеры предупредили ритейлеров о подорожании сладостей до 30%

С 15 марта российские сладости подорожают сильнее зарубежных. Причину этого собеседники «Ведомостей» объяснить не смогли. В разное время вырастут цены следующих производителей:

Mondelez (бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, «Воздушный», Milka, Picnic и др.) второй раз в этом году планирует поднять цены с 1 апреля на 15–20%;

Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, m&m’s и др.) увеличит цены примерно на 10%;

Дистрибьютор Ferrero Rocher сообщил о росте цен на 20%;

Компания KDV («Чио Рио») с начала этого года запросила увеличение закупочных цены на 67%;

«Юнивест» (Impresso, «Рошель», «Петушок», «За облака...») планирует поднять стоимость своих товаров на 10–30%;

«Акконд» («Птица Дивная», «Отломи», «Суфаэль») повысить цены на 17–22%;

«Концепция вкуса» (Delser, Jules Destrooper и Zentis) и ГК «Черноголовка» (Fantola, Савинов) поднимут цены на 20%;

Объединение «Славянка» с 21 марта на 20% повысят цены на весовые конфеты;

«Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Кондитерский концерн Бабаевский», «Рот Фронт» и др.) уже повысили стоимость товаров на 10%, но после получения согласия сети выдвинули условие о повторном увеличении цен еще на 18%, отказавшись отгружать товар, сообщил представитель «Верного».

Еще часть производителей объснила свои планы по повышению цен ростом себестоимости товаров из-за курсов валют на фоне антироссийских санкций. Член правления «Руспродсоюза» и глава кондитерской фабрики Faretti Глеб Козлов сообщил об увеличении стоимости производства на 40% и более.

По его данным, за десять дней, сахарная пудра подорожала на 82%, какао — на 60%, фруктовые и сливочные начинки — на 30% и 90% соответственно, формы для выпечки – на 100% и более. Аналогов этих позиций в России нет, а из-за зарубежных ограничений ингредиенты закупить практические невозможно, подытожил он.

Собеседник издания в одной торговой сети отметил, что магазины не могут сразу переложить такое повышение цен на покупателя, поэтому они ведут переговоры с поставщиками о постепенном росте стоимости товаров на полках. Глеб Козлов подтвердил, что во многих случаях производители получают отказ, а часть ретейлеров просят поэтапно повышать цены, в течение нескольких месяцев.

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