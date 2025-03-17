ФАС предложила «Вкусвиллу» и «Азбуке вкуса» ограничить наценки на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ограничить наценки на социально значимые продукты крупнейшим торговым сетям, которые еще не присоединились к этой инициативе, следует из заявления на сайте ведомства.

«Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе», — указали в ФАС.

Речь идет о торговых сетях «О'кей», «Лента», Metro, «Магнолия», «Верный», Spar, «Вкусвилл», «Азбука вкуса», «Зельгрос», «Мария Ра» и «Монетка», уточнило «РИА Новости».

Кроме того, ФАС предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) обсудить с этими сетями ограничение цен. Если будет принято положительное решение, сети направят им информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства, указали в службе.

Согласно постановлению правительства от 15 июля 2010 года № 530, в перечень «социально значимых продовольственных товаров первой необходимости» входят, в частности, говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), сливочное масло, подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, пшеничная мука, шлифованный рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки. Всего в списке 24 продукта.

В конце января Росстат назвал самый подорожавший за 2024 год продукт. Им оказался картофель. Цены на него увеличилась на 92% по сравнению с декабрем 2023 года.

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