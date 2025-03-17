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ФАС предложила «Вкусвиллу» и «Азбуке вкуса» ограничить наценки на продукты

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ограничить наценки на социально значимые продукты крупнейшим торговым сетям, которые еще не присоединились к этой инициативе, следует из заявления на сайте ведомства.

ФАС предложила «Вкусвиллу» и «Азбуке вкуса» ограничить наценки на продукты
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«Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе», — указали в ФАС.

Речь идет о торговых сетях «О'кей», «Лента», Metro, «Магнолия», «Верный», Spar, «Вкусвилл», «Азбука вкуса», «Зельгрос», «Мария Ра» и «Монетка», уточнило «РИА Новости».

Кроме того, ФАС предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) обсудить с этими сетями ограничение цен. Если будет принято положительное решение, сети направят им информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства, указали в службе.

  • Согласно постановлению правительства от 15 июля 2010 года № 530, в перечень «социально значимых продовольственных товаров первой необходимости» входят, в частности, говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), сливочное масло, подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, пшеничная мука, шлифованный рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки. Всего в списке 24 продукта.
  • В конце января Росстат назвал самый подорожавший за 2024 год продукт. Им оказался картофель. Цены на него увеличилась на 92% по сравнению с декабрем 2023 года.

Фото на обложке: Oxana A / Shutterstock / FOTODOM

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