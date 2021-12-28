Эксперты назвали российские города с наибольшим ростом цен на жилье в новостройках

Первое место в рейтинге российских городов-миллионников по темпам роста средней цены 1 кв. м жилья в новостройках с начала 2021 года занял Краснодар. На втором месте Самара, на третьем — Омск. Москва заняла в рейтинге лишь пятое место.

В январе средняя цена 1 кв. м первичного жилья в Краснодаре составляла 71,8 тыс. рублей, в декабре — 123,7 тыс. рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные «ЦИАН». Прирост цен, таким образом, составил 72,3%.

Второе место заняла Самара с приростом на 45,1%, до 74,6 тыс. рублей. Третье место с ростом на 43,3% (до 63,2 тыс. рублей за метр) занимает Омск. В первую пятерку также входят Воронеж (+34,6%, до 79,3 тыс. рублей) и Москва (+30,1%, до 296,6 тыс. рублей).

«В 2021 году сохранялся существенный рост цен, связанный с высоким спросом со стороны покупателей на фоне действия льготной ипотеки. На рост цен также влияли распространение эскроу-счетов, стагнация объема нового предложения (в 2020 году было запущено мало новинок) и растущая строительная себестоимость», — отметил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

По данным «ЦИАН», за год средняя стоимость 1 кв. м новостроек в российских городах с населением от 500 тыс. человек впервые за историю наблюдений превысила 100 тыс. рублей. В декабре 2021 года средняя цена 1 кв. м на первичном рынке этих населенных пунктов составила 102,3 тыс. рублей.

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