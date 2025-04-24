Продуктовые ритейлеры сократили долю краткосрочных скидок

Торговые сети начали отказываться от краткосрочных скидок — до четырех месяцев, приводит «Коммерсантъ» данные аналитической компании «Нильсен». С марта 2024 года по февраль 2025 года доля акций с краткосрочными скидками снизилась с 31 до 24%.

Доля низких цен каждый день (Every Day Low Price, EDLP) снизилась не столь существенно, с 20 до 18%. Доля продаж без промоакций составила 58%, увеличившись на 9%.

По словам директора по аналитике и консалтингу «Нильсен» Марины Волковой, магазины стремятся к продажам без акций и сохранению стабильной доли продуктов с низкой стоимостью. Особенно это заметно при изучении конкретных категорий, где торговым сетям необходимо сформировать привлекательное предложение, объясняет эксперт.

В качестве примера Волкова привела конфеты в коробках, чай и шоколад: так, в феврале 2023 года доля EDLP в этих категориях составляла в среднем 15–18%. Спустя два года она увеличилась почти вдвое и сейчас равна 29%, 36% и 41% соответственно. При этом краткосрочные скидки ритейлеры стали использовать реже. На конфеты в коробках и чай их доля снизилась на 14 п.п., до 55% и 47% соответственно, а на шоколадные плитки — на 27 п.п., до 47%.

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов считает, что формат жестких дискаунтеров, который стал самым быстрорастущим в продуктовой рознице в прошлом году, стимулирует отрасль двигаться в сторону модели EDLP. Снижение доли краткосрочных акций в ритейле он связывает с тем, что потребители ищут предсказуемые и стабильные цены, а не разовую выгоду.

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