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Большинство компаний заявили о росте закупочных цен в феврале

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

В феврале 2025 года 68,4% российских компаний столкнулись с ростом цен на закупаемую ими продукцию, следует из опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), опубликованного на его сайте. О повышении цены продаж заявили 58,6% опрошенных предприятий.

Большинство компаний заявили о росте закупочных цен в феврале
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В исследовании также говорится, что у 21,7% компаний выросли складские запасы. В 70,6% организаций их уровень не изменился, а в 7,7% — сократился.

Кроме того, 83,7% опрошенных представителей бизнеса отметили, что среднее время доставки продукции не изменилось. Остальные стали тратить на доставку больше времени. При этом ни один из участников опроса не заявил, что смог сократить время доставки.

Помимо этого, в РСПП подчеркнули, что отношения 9,7% компаний с иностранными партнерами продолжили ухудшаться, а 4,3% уверены в обратном. 87% респондентов рассказали, что придерживаются нейтрального мнения по этому вопросу.

  • В начале февраля РСПП сообщил, что доля предприятий, считающих необходимым повысить цены на свою продукцию или услуги, выросла по итогам четвертого квартала 2024 года до 37%. Показатель оказался рекордным за последние восемь лет.

Фото на обложке: Scott Graham / Unsplash

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