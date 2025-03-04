Производитель шоколада «Аленка» и «Бабаевский» снизит вес продукции

Производитель сладостей «Объединенные кондитеры» снизит вес части ассортимента плиток шоколада «Аленка», «Бабаевский» и «Вдохновение», следует из презентации, которую получили российские торговые сети. Снижение ожидается в диапазоне от 10% до 33%, сообщает «Коммерсантъ».

Упаковки в 200 г могут заменить на 180 и 150 г, 100 г — на 90 г, 90 г — на 75 г, 60 г — на 40 г. Представитель предприятия на запрос газеты не ответил.

Производители кондитерских изделий также повысили отпускные цены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма ритейлерам. Выпускающая печенье фабрика «Сладкая слобода» скорректировала цены на 6-5%. Производитель фруктов и орехов в шоколаде «Микаелло» — на 5-10%. Причиной роста цен на кондитерские изделия стало увеличение затрат производителей на закупки сырья, указывает издание.

Почему дорожают сладости? Фабрика «Нева» не раскрыла новую ценовую политику. В обращении предприятия к торговым сетям говорится, что за 2024 год цены на яблочное пюре для приготовления зефира выросли на 96%, арахис подорожал на 50%, а изюм — на 35%. Какао-порошок вырос в цене больше чем в три раза. Цены на заменитель какао-масла выросли на 32%, на ароматизаторы и красители — на 25%, пектин подорожал на 23,8%. «Сладкая слобода» указала на рост стоимости муки на 15%, растительных жиров на 40-70% и меланжа в 1,5 раза.

Производители сладостей в том числе столкнулись с ростом транспортных тарифов и необходимостью повысить зарплаты сотрудникам. По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, значительное влияние на себестоимость продукции оказали рост стоимости сырья и логистики поставок, а также увеличение кредитной нагрузки.

Уловки кондитеров. Производители давно снижают вес товара в упаковке, чтобы скрыть рост цен, отметил руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. «Усыхание» для кондитерского рынка — один из основных инструментов скрытой инфляции, подчеркнул эксперт. Другим способом манипулирования ценами он называет изменение качественного состава. Например, в шоколаде какао-масло могут менять на дешевые аналоги.

В 2024 году цены на какао-бобы несколько раз обновляли исторические максимумы. Цены достигали почти $13 тыс. за тонну, а издание MarketWatch сравнило какао-бобы с биткоином. Всего за год стоимость какао увеличилась почти в три раза — это связано с низким урожаем в основных странах производителях в Западной Африке.

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