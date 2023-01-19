Причиной декабрьского обвала рубля стало снижение объемов валютной выручки у экспортеров — ЦБ

Банк России назвал причины декабрьского обвала рубля – ими стали снижение объемов валютной выручки у экспортеров и повышенный спрос на валюту со стороны участников торгов. В декабре прошедшего года рубль по отношению. к доллару США и евро подешевел почти на 11%.
ЦБ в обзоре финансовых рынков за два последних месяца прошедшего года обозначил причины резкого падения курса российского рубля. По мнению регулятора, обвал стал следствием снижения объемов валютной выручки у экспортеров и повышенного спроса на валюту со стороны участников рынка.
Продажи валюты 29-тью российскими компаниями-экспортерами в декабре упали в среднем на 6% по сравнению с ноябрем. Во второй половине декабря валюты было продано на $576 млн – на четверть меньше, чем в первой половине месяца.
В то же время спрос на валюту со стороны участников рынка повысился – на две последние недели декабря пришлось 68% всех покупок. Это произошло в том числе из-за интереса к приобретения валюты клиентами, покупающими бизнес у компаний из «недружественных» стран.
В декабре 2022 года российский рубль резко потерял позиции по отношению к доллару США и евро. В течение месяца рубль подешевел к доллару на 10,9%, к евро – на 10,6%, юаню – на 9,9%.
Фото на обложке: Gevorg Simonyan /
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