Начался прием заявок на участие в акселераторе сферы услуг

Стартовал прием заявок на участие в бесплатном акселераторе сферы услуг. Его организует ГБУ «Малый бизнес Москвы». Участников ждут еженедельные образовательные мероприятия, персональные консультации, работа с трекерами и разборы бизнес-кейсов. Об этом Rusbase рассказали в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Принять участие в программе могут компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и работающие в Москве по следующим направлениям:

туризм (экскурсионный досуг, новые технологии в сопровождении туристического бизнеса, бизнес в области гостеприимства);

креативные индустрии (бизнес в сфере театрального искусства, креативные digital-агентства, коммерческие художественные галереи, деятельность в области телевизионного и радиовещания, проекты музыкальной индустрии);

fashion-бизнес (бизнес в сфере модного ритейла, профессиональный имиджмейкинг, производство одежды, обуви или аксессуаров, интернет-магазины fashion-брендов).

В числе требований к участникам:

не меньше трех человек в штате; проект находится на стадии реализации; первые продажи состоялись не менее полугода назад.

Программа рассчитана на три месяца, она начнется с преакселератора — очных образовательных мероприятий с последующей предзащитой работ и диагностикой команд.

В течение 10 недель акселератора участники будут работать с трекером над оптимизацией проекта. Их ждут персональные консультации и разборы кейсов.

Для участия в программе нужно до 28 мая заполнить заявку на mbm.mos.ru в разделе «Бизнес-акселераторы». После этого с претендентом свяжется эксперт программы для проведения онлайн-интервью.