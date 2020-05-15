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Начался прием заявок на участие в акселераторе сферы услуг

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Стартовал прием заявок на участие в бесплатном акселераторе сферы услуг. Его организует ГБУ «Малый бизнес Москвы». Участников ждут еженедельные образовательные мероприятия, персональные консультации, работа с трекерами и разборы бизнес-кейсов. Об этом Rusbase рассказали в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Начался прием заявок на участие в акселераторе сферы услуг

Принять участие в программе могут компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и работающие в Москве по следующим направлениям:

  • туризм (экскурсионный досуг, новые технологии в сопровождении туристического бизнеса, бизнес в области гостеприимства);
  • креативные индустрии (бизнес в сфере театрального искусства, креативные digital-агентства, коммерческие художественные галереи, деятельность в области телевизионного и радиовещания, проекты музыкальной индустрии);
  • fashion-бизнес (бизнес в сфере модного ритейла, профессиональный имиджмейкинг, производство одежды, обуви или аксессуаров, интернет-магазины fashion-брендов).

В числе требований к участникам:

  1. не меньше трех человек в штате;
  2. проект находится на стадии реализации;
  3. первые продажи состоялись не менее полугода назад.

Программа рассчитана на три месяца, она начнется с преакселератора — очных образовательных мероприятий с последующей предзащитой работ и диагностикой команд.

В течение 10 недель акселератора участники будут работать с трекером над оптимизацией проекта. Их ждут персональные консультации и разборы кейсов.

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Для участия в программе нужно до 28 мая заполнить заявку на mbm.mos.ru в разделе «Бизнес-акселераторы». После этого с претендентом свяжется эксперт программы для проведения онлайн-интервью.

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КИвО

20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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