Российские дейтинг-сервисы планируют выйти на рынки «дружественных» стран

Российские сервисы знакомств активно инвестируют в продвижение в «дружественных» странах: Twinby выходит на рынок Казахстана, Teamo планирует развитие в Армении, Грузии и Монголии, а «Мамба» сокращает присутствие в Израиле и Турции, но рассматривает возможности азиатского рынка, пишет «Ъ».

Twinby инвестирует в развитие на рынке Казахстана — $1 млн. Сервис также планируется развивать в Узбекистане, Киргизии, Азербайджане и Турции. В приложении также запустят Premium-подписку, стоимость составит от 499 до 1,8 тыс. рублей.

«Мамба» находит привлекательными США, Турцию, Германию, Израиль и Казахстан. Весной компания планировала вложить в экспансию на рынки других стран $6,5 млн, речь шла об инвестициях в маркетинг.

Сервис Teamo планировал инвестировать до $700 тыс. на развитие приложения в Армении, Грузии, Казахстане и Монголии. В сети «ВКонтакте» не раскрыли планы по экспансии.

По данным Statista, общая выручка всех приложений для знакомств в Казахстане в 2023 году достигнет $15,5 млн, а к 2028 году — более $25 млн.

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