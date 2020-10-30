Сеть Prime Аркадия Новикова запустит продажу рационов

Сеть кафе Prime Аркадия Новикова с декабря протестирует сервис по доставке готовых рационов. В наборы войдут супы, рыбные блюда, овощи и прочее. Цена питания на один день составит около 1 тысячи рублей, пишет «Коммерсантъ».

Этап тестирования стартует в декабре. Пользователям будут доступны два варианта рационов на 1,2 тысячи и на 1,5 тысячи ккал. Акцент будет сделан на самовывозе, забрать рационы можно будет в кофейнях.

Доставку до двери сейчас обсуждают. В запуск проекта Prime вложит 20 млн рублей. Деньги пойдут на закупку оборудования, разработку меню и упаковки. В компании не исключают, что в будущем могут запустить продажу блюд по подписке.

Запуск продажи рационов позволит нагрузить мощности, которые освободились после падения делового трафика из-за пандемии. Тем не менее эксперты уверены, что новый игрок может не выдержать конкуренции с уже работающими на рынке компаниями. В их числе сервисы Elementaree, Level Kitchen, Grow Food и другие.

Prime входит в Novikov Group Аркадия Новикова. По собственным данным, насчитывает больше 80 заведений в Москве и Подмосковье. В прошлом году выручка «Праймстар ресторантс групп», которая управляет сетью Prime, составила 2,3 млрд рублей, чистая прибыль — 68,3 млн рублей.

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