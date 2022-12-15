Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

С полок российских магазинов стали исчезать чипсы Pringles

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В торговых сетях «Магнит», «Лента» и «Верный» стали исчезать с полок чипсы Pringles. Ритейлеры намерены заменить их аналогами, в том числе и чипсами ростовского бренда Bruto.

С полок российских магазинов стали исчезать чипсы Pringles

Ряд магазинов по-прежнему продают чипсы Pringles, произведенные в Польше в июне 2022 года. Посл того, как производитель Pringles — Kellogg's — объявил о прекращении поставок чипсов в Россию, узнал РБК.

В компании «Септорг», одном из российских импортеров Kellogg's, сообщили, что Pringles стали завозить через параллельный импорт два месяца назад. При этом чипсы не входят в утвержденный правительством перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию.

Kellogg's на фоне начала спецоперации на Украине приостановила инвестиции и поставки своей продукции в Россию, компания сохранила на своих российских производствах только основные продукты питания.

Выручка ООО «Келлогг Рус» в 2021 году составила 14 млрд рублей, чистая прибыль — 888 млн рублей. Российские заводы Kellogg's расположены в Воронеже, Пскове и Вязьме. Компания не выпускала чипсы в России.

Фото на обложке: 8th.creator / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «ТилТех Капитал» инвестировал 290 млн рублей в производителя женской одежды Noun
  2. 2 Inventive Retail Group будет доставлять в Россию «топовые бренды» из-за границы
  3. 3 Покупатель бизнеса Zara запустит бренды специально для России
  4. 4 Главные тренды 2023 года по версии Trend Hunter: еда и напитки
  5. 5 «Альфа-банк» и «Подели» запустили офлайн-сервис для оплаты покупок частями
StartupDrive
Как запустить свой акселератор
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

15 декабря 2022

HackWagon22

18 декабря 2022

VK Cup 2022

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ