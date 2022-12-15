С полок российских магазинов стали исчезать чипсы Pringles

В торговых сетях «Магнит», «Лента» и «Верный» стали исчезать с полок чипсы Pringles. Ритейлеры намерены заменить их аналогами, в том числе и чипсами ростовского бренда Bruto.
Ряд магазинов по-прежнему продают чипсы Pringles, произведенные в Польше в июне 2022 года. Посл того, как производитель Pringles — Kellogg's — объявил о прекращении поставок чипсов в Россию, узнал РБК.
В компании «Септорг», одном из российских импортеров Kellogg's, сообщили, что Pringles стали завозить через параллельный импорт два месяца назад. При этом чипсы не входят в утвержденный правительством перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию.
Kellogg's на фоне начала спецоперации на Украине приостановила инвестиции и поставки своей продукции в Россию, компания сохранила на своих российских производствах только основные продукты питания.
Выручка ООО «Келлогг Рус» в 2021 году составила 14 млрд рублей, чистая прибыль — 888 млн рублей. Российские заводы Kellogg's расположены в Воронеже, Пскове и Вязьме. Компания не выпускала чипсы в России.
Фото на обложке: 8th.creator /
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